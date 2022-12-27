حقيقة وفاة والدة سفيان بوفال.. خطفت الأنظار في مونديال 2022

القاهرة - سمر حسين - ماما

بظهورها العفوي رفقة الاحتفال مع ابنها في مونديال كأس العالم 2022، أصبحت حديث العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لكنها اليوم تصدرت التريند بعدما انتشرت شائعات حول وفاة والدة سفيان بوفال الجدل.

لكن أشقاء اللاعب المغربي، سرعان ما خرجوا للرد على تلك الشائعات، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حقيقة وفاة والدة سفيان بوفال

وتبينت حقيقة وفاة والدة سفيان بوفال، بعد نشر صورا دونوا خلالها: «الحمدلله إنها بخير»، وقدموا الشكر لمتابعيهم الذين انتابهم شعور القلق بشأن أنباء الوفاة، قائلين: «شكرًا لرسائلكم»، وذلك وفق ما نقلت «العربية».

وخطفت والدة نجم منتخب المغرب سفيان بوفال الأنظار نحوها بقوة بمونديال قطر 2022، وذلك بعدما ظهرت رفقة ابنها وسط الملعب وهي ترقص معه بشكل عفوي أثناء احتفالات تأهل الفريق الوطني ضمن وصوله نهائي كأس العالم، فما جاء بمثابة إنجاز تاريخي في تاريخ الفرق العربية، وسرعان ما لاقت حينها لقطتهما تفاعل الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الدول العربية.

سبب تداول أنباء وفاة والدة سفيان بوفال

وتداولت شائعات وفاة والدة سفيان بوفال، بعدما غابت عن استقبال الذي لاقاه لاعبو منتخب المغرب من قبل أمهاتهم، والملك محمد السادس داخل القصر الملكي بالعاصمة الرباط، وذلك بعد تحقيق الفريق الوطني التأهل لنصف نهائي كأس العالم.

وكشفت المصادر أن سبب اختفاء والدة اللاعب المغربي عن التواجد خلال استقبال لاعبو المنتخب، إجراءها عملية جراحية ومن ثم توجهت من العاصمة القطرية الدوحة إلى العاصمة الفرنسية باريس.