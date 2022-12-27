احذر شرب أكثر من فنجان قهوة في اليوم.. يزيد خطر الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة تمثل خطرا كبيرا في حالة تناولها بشكل مبالغ فيه، وبأكثر من المعدل الطبيعي، المحدد بفنجان واحد يوميا، ويتضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأصحاب الضغط المرتفع للغاية (160/100 ملم زئبق أو أعلى)، بحسب بحث نشر في «News Medical & Life Science»، نقلًا عن دورية جمعية القلب الأمريكية.

خطورة تناول أكثر من فنجان قهوة

فنجان واحد في اليوم من القهوة أو الشاي الأخضر، لا يؤثر سلبا على أي من الأشخاص، سواء الذين يعانون من قياس مرتفع للغاية أو عادي، رغم احتوائه على كمية كبيرة من الكافيين، بل يكون مفيدا، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن مضاعفة كمية الكافيين، تعرض أصحاب الضغط المرتفع للغاية، إلى مضاعفة احتمالية الوفاة، نتيجة أمراض القلب والأوعة الدموية، وتصبح القهوة مميتة، وهي ممنوعة لأكثر من فنجان، لتلك الفئة من المرضى.

أضرار تناول القهوة على الريق

حذر دكتور محمد شومان خبير التغذية العلاجية، من تناول القهوة على الريق، مؤكدا أنها تسبب كوارث صحية من بينها الحموضة والتهابات المعدة والأثنى عشر، وتآكل في مينا الأسنان وحفرها ومشكلات عديدة بها، وتصبح عرضة أكثر للتسوس.