الامارات | مفاجآت دبي في ليلة يترقّبها العالم.. تفاصيل احتفالات رأس السنة من برج خليفة حتى أتلانتس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع مهرجان دبي للتسوق و«جدول فعاليات دبي»، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، أبرز الفعاليات التي تجعل الاحتفالات برأس السنة الجديدة في دبي حدثاً استثنائياً بامتياز، إذ ستشهد «وجهات دبي» الرئيسة مجموعة من التجارب والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في 30 موقعاً مختلفاً، وعدد من الحفلات الموسيقية، منها حفل النجمة كايلي مينوغ، إضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية، والأنشطة العائلية، والسحوبات والجوائز، وعروض الدرون الضوئية، ما يجعل دبي مكاناً مثالياً لاستقبال العام الجديد.

وتُشكّل عروض الألعاب النارية جزءاً أساسياً من الاحتفالات في دبي مساء 31 الجاري، وتقام العروض في عدد من «وجهات دبي» الرئيسة من نقاط الجذب السياحية والساحات العامة، إضافة إلى عدد من الفنادق المتميزة. ويقدم برج خليفة، مع حلول منتصف الليل، عرضاً هو الأكبر على الإطلاق ويكون محط أنظار العالم وتنقله الفضائيات العالمية على الهواء مباشرة. كما تقدم مجموعة من أبرز معالم دبي الشهيرة عروضها الخاصة احتفالاً بالعام الجديد، بما في ذلك: برج العرب، وبرواز دبي، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش، وجميرا بيتش ريزيدنس.

وتُقام احتفالات العام الجديد في عدد من «#وجهات_دبي» الرئيسة في أكثر من 30 موقعاً في مختلف أنحاء المدينة والتي توفر فرصة نموذجية لسكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأجوائها الرائعة ومناخها المعتدل الذي يُعد من الأفضل في العالم في مثل هذا الوقت من العام.

وتشمل مواقع احتفالات وعروض العام الجديد الترفيهية مجموعة من ملاعب الغولف في دبي، بما في ذلك: نادي الغولف في عقارات جميرا للغولف، ونادي الإمارات للغولف، ونادي مونتغمري للغولف دبي، ونادي المرابع العربية للغولف، وتوب غولف دبي، وتستضيف مجموعة من الأنشطة والحفلات وعروض الألعاب النارية المميزة.

وستكون شواطئ دبي كذلك مواقع متميزة في استقبال العام الجديد، إذ توفر مجموعة من الوجهات الشاطئية المتميزة تجربة احتفالية فريدة. وتستقبل أبرز منتجعات دبي الفاخرة العام الجديد بأنشطتها الخاصة بما فيها عروض الألعاب النارية والفعاليات والحفلات، ومنها: منتجع وسبا نيكي بيتش دبي، ومنتجع ون آند أونلي رويال ميراج، وجيه أيه فندق شاطئ جبل علي، ومنتجع لو رويال ميريديان بيتش، وون آند أونلي جزيرة النخلة، وسوفيتل دبي ذا بالم، وبلازو فيرساتشي دبي، وبارك حياة دبي، ومنتجع بولغاري دبي، ومنتجع فورسيزونز دبي في جميرا بيتش.

وتوفر «وجهات دبي» المستضيفة للفعاليات للعائلات والأطفال الصغار فرصة قضاء وقت ممتع مع العروض الرائعة والتجارب الترفيهية الاحتفالية المختلفة، بما في ذلك خور دبي، ومنطقة السيف، والقرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس، ودبي فستيفال سيتي مول، ومجمع تاون سكوير دبي من تطوير نشاما العقارية. كما يمكن للعائلات والأصدقاء ممن يرغبون باستقبال العام الجديد بطريقة مميزة من خلال تجربة صحراوية فريدة، زيارة منتجع باب الشمس الصحراوي ومخيم الخيمة التراثي في دبي والاستمتاع بمجموعة من العروض والباقات الترفيهية المميزة.

وسيتمكن سكان دبي وضيوفها من مشاهدة عروض الدرون الضوئية خلال مهرجان دبي للتسوّق في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، إذ يبدأ العرضان عند الساعة الثامنة مساءً و11 ليلاً. وتتضمن فعالية عروض الدرون الضوئية سرباً من مئات طائرات الدرون التي ستقدم عروضها الرائعة ورسوماتها ثلاثية الأبعاد لتضيء سماء دبي. وتقدم «أضواء دبي» مجموعة من المجسمات الضوئية والأعمال الفنية المميزة من إبداع كبار الفنانين والمتخصصين في كل من سيتي ووك 2، وذي بوينت، ونخيل مول، وحي دبي للتصميم.

ويستضيف فندق أتلانتس النخلة المغنية العالمية كايلي مينوغ، لتقديم العرض الرئيس ضمن احتفالات العام الجديد وسط أجواء موسيقية مميزة وعروض الألعاب النارية، إذ يرحب الفندق في فعالية هذا العام، وعنوانها «ليلة مع النجوم»، بالفنانة الأسترالية التي قدمت أول عروضها في منطقة الشرق الأوسط في حفل افتتاح الفندق عام 2008.

ويستضيف نادي «ناموس» الشاطئي حفلاً موسيقياً حياً في 31 الجاري للمغني إنريكيه إيغلاسياس، الحائز العديد من الجوائز، كما يستضيف «جينتي دي زونا»، ثنائي موسيقى الريجيتون الكوبي الشهير، ضمن أمسية موسيقية استثنائية.

وتقدم كوكبة من نجوم الفن من السودان حفلاً موسيقاً يضم ندى القلعة، ونجم الغناء طه سليمان؛ وفرقة البوب مارسيمبا، وسيحظى الحضور بفرصة الاستمتاع بالعروض الحية والكوميدية، إلى جانب الدخول في السحب للحصول على فرصة ربح جوائز قيمة.

ويستضيف فندق «برج العرب» النجم العالمي فاليري ميلادز، الذي يؤدي باقة من أغانيه، كما يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب تناول طعام مميزة في مطاعمه الحائزة نجمة ميشلان. ويتبع العرض الفني أجواء موسيقية على أنغام منسق الأغاني وفرقة تؤدي أشهر الأغاني، مع إطلالة بانورامية وعروض الألعاب النارية التي تنطلق في منتصف الليل.

ويمكن للضيوف استقبال العام الجديد ضمن احتفالية «بيغ آرت فستيفال» في «ذا ثياتر دبي»، مع إيفانوشكي إنترناشونال، الفرقة الروسية الشهيرة، التي تقدم مجموعةً من أشهر أعمالها.

وتشهد الأمسية أيضاً عروضاً فنية للفنان د. ألبان، النجم النيجيري - السويدي، ونجم البوب الدنماركي توماس نيفرغرين، و الفرقة الهولندية تن شارب، والفنان الكوميدي الروسي، أرتور بيروزكوف، وفنان الخدع البصرية غراف فورونين، فيما يقدّم نجم البرامج التلفزيونية بافيل فوليا فقراتٍ فكاهية.

وتبدأ العروض في دبي أوبرا، أحد أبرز الوجهات المستضيفة للعروض والفعاليات في المدينة، بأداء استعراضي للثنائي العالمي ياسمين وآرون، نجميّ برنامج المواهب «بريتان جوت تالنت»، وينتقل الضيوف قبيل منتصف الليل إلى خارج الأوبرا لمشاهدة عروض الألعاب النارية في منطقة برج خليفة، التي يترقّبها العالم كل عام.