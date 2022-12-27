طريقة تحضير كرنب بروكسل المقرمش بالثوم والبارميزان.. وجبة لذيذة من المطبخ الإيطالي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحظى الوجبات الإيطالية بشعبية كبيرة نظرًا لطعمها المتميز، وعلى الرغم من اختلاف المطبخ الغربي بشكل عام عن الشرقي لكن هذا النوع هو الأقرب لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة البيتزا والكرنب.

في التقرير التالي يقدم «هُن» طريقة شهيرة لتحضير كرنب بروكسل محمص بالثوم والبارميزان وفقًا لموقع مجلة «Elle» الفرنسية.

مكونات كرنب بروكسل

450 جم كرنب بروكسل مغسول.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية.

3 فص ثوم مفروم.

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.

طريقة تحضير كرنب بروكسل المحمص

لتحضير الكرنب بروكسل بالبارميزان اولًا سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

بعد ذلك اغسليه جيدًا قصي الجزء السفلي منه، وقطعيه إلى نصفين.

جففي قطع كرنب بروكسل بمنشفة ورقية أو مناديل المطبخ وضعيهم في وعاء كبير.

أضيفي زيت الزيتون والتوابل الإيطالية والثوم وجبن البارميزان والملح والفلفل، وقلبيهم جيدًا.

ضعي كرنب بروكسل في صينية متوسطة الحجم، ثم وزعي الأوراق بالتساوي في طبقة واحدة، وضعيهم في الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة لتصبح ذهبية اللون وتذبل الأوراق نوعًا ما.

قدمي كرنب بروكسل المحمص بالثوم والبارميزان في طبق كبير بعد إضافة التوابل والجبنة إليه.

يمكن أيضًا تحضير خبز الثوم المحمص بجانبة بالطريقة التالية:

خبز إيطالي أو فرنسي أو توست أو باجيت

5 ملاعق كبيرة زبدة ناعمة

ملعقتان صغيرتان من زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زعتر جاف.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

خطوات التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 400 درجة مئوية

احضري الخبز الإيطالي وقومي بتقطيعه لشرائح صغيرة

ضعي الزبدة والزيت والثوم والزعتر والملح والفلفل الأسود في اناء مناسب وقلبي حتى تتجانس كل المكونات.

افردي خليط الزبد على وجه شرائح الخبز الإيطالي ،وضعيها على صينية ثم ادخليها الفرن لمدة خمس دقائق حتى تصبح لونها ذهبي، ثم ضعي على وجه الشرائح الجبن الموتزاريلا، واتركيها في الفرن مرة أخرى حتى يسيح الجبن ثم قدميها.