«ساندويتش الطاقة».. سلاح الأمهات لزيادة تركيز الأبناء وقت الامتحانات

القاهرة - سمر حسين - ماما

التركيز بشكل جيد، والإشباع لفترة طويلة مع عناصر غذائية مهمة، هو ما تحتاجه الأمهات لأولادها في فترة الدراسة والامتحانات، وقد كشف الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، وصلة لساندويتش طاقة مليء بالقيم الغذائية العالية، ومشبع لفترة طويلة، ويحافظ على الطاقة والتركيز لفترات قياسية، مشيرا إلى أن سعراته الحرارية 500، وغير ملائم للأطفال الذين يعانون من السمنة، لكنه مفيد بشكل عام، خاصة للرياضيين قبل التمارين العنيفة، والمجهود البدني الشاق والمذاكرة لفترة طويلة.

ما مكونات ساندويتش الطاقة؟

شريحتين توست أسمر.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني.

حبة موز مقطعة شرائح.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

مشمشية أو قراصيا مقطعة قطع صغيرة أو زبيب.

خطوات إعداد ساندويتش الطاقة؟

- يدهن التوست بزبدة الفول السوداني وعليها قطع الموز.

- توزع المكسرات والفواكه المجففة.

- تضاف ملعقة عسل النحل عليها.

- توضع الطبقة الثانية من التوست.

يجب الإشارة إلى أن متبعي الدايت والأنظمة الغذائية، يجب عليهم الحذر من السعرات الحرارية الكبيرة في هذا الساندويتش، وأكله فقد قبل التمارين الرياضة، أو عمل مجهود شاق، لحرق الطاقة المكتسبة.