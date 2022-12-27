الروشتة الذهبية من «الصحة» لمواجهة أمراض الشتاء.. لقاحان ومشروبات للتدفئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف كثيرة تراود كثير من الأشخاص خاصة الأمهات، بسبب التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس بين حين وأخر في فصل الشتاء، إذ تنشط الفيروسات والأوبئة خلاله، وتؤثر بالسلب على صحة الأطفال وكبار السن، الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب، فضلا عن نقص المناعة التي تهدد الجسم بالأمراض، مثل: الإنفلونزا ونزلات البرد والحمى وغيرها، ما يتسبب في مشكلات يمكن أن يؤدي تطورها إلى الوفاة.

نصائح الصحة لتفادي التقلبات الجوية

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للمواطنين لتفادي الإصابة بالأمراض المختلفة، بسبب التقلبات الجوية في فصل الشتاء، والتي تصيب كثير من الأشخاص والفئات، أبرزها كبار السن والأطفال، لضعف المناعة لديهم.

وكانت من بين النصائح التي أكدت عليها «الصحة»، ضرورة ارتداء ملابس مناسبة للطقس، وعدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح، إلا للضرورة.

الحصول على لقاحي الإنفلونزا وكورونا

نصحت وزارة الصحة، المواطنين أيضا، بضرورة تلقي اللقاحات التي تقوي المناعة، وتقلل فرص الإصابة بالفيروسات، التي تصيب البعض في مختلف أنحاء العالم: «يجب تلقي لقاح الإنفلونزا وفيروس كورونا، لتقوية مناعتك، وتقليل فرصة الإصابة بهما».

وعن اللقاحات التي أوصت بها «الصحة» وأماكن تواجدها، كان من بينها لقاح الإنفلونزا، الذي يتوافر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي العديد من الصيدليات.

ونوهت أيضا، إلى ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، المتوفر في الوحدات الصحية ومحطات القطار والمترو والأسواق.

تناول المشروبات الساخنة

أكدت «الصحة»، ضرورة تناول المشروبات الساخنة، التي تساعد على تدفئة الجسم، مثل: الشاي والشوكولاتة الساخنة، مع ضرورة تناول طعام صحي، للحفاظ على الصحة وتقوية المناعة، بجانب ضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة بانتظام، للوقاية من نزلات البرد الشديدة.