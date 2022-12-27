3 وصفات بالسكر والقرفة والبيض تنهي مشكلات البشرة.. جربيها واستمتعي بجمالك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتعرض كثير من الفتيات والسيدات إلى مشكلات تجميلية وصحية بالجملة، بعضها يمكن علاجه بسهولة في البيت وبمكونات من المطبخ، بحسب ما نشر موقع مجلة «elle» المتخصصة في الموضة والأزياء والـ«لايف ستايل» وخلطات التجميل الطبيعية، الذي قدم علاجات منزلية لـ3 مشكلات تجميلية تعاني منها كثير من النساء بشكل دائم.

علاج حب الشباب بماسك بياض البيض

يعتبر ماسك بياض البيض مثاليًا لعلاج حب الشباب، والتهابات البشرة المتكررة، ويفضل استخدامه على فترات متابعدة جدًا، لأنه في حال اعتادت عليه البشرة يفقد فاعليته.

ولإعداده اخلطي بياض بيضة مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وضعيه في الخلاّط الكهربائي، لتحويل هذا الخليط إلى رغوة بيضاء متماسكة قبل وضعه على البشرة لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيها بالماء الدافئ، وامسحي البشرة بدوائر قطنيّة عليها ماء ورد.

مقشر السكر وزيت الزيتون

تتراكم خلايا الجلد الميتة كل فترة على البشرة، لذلك يجب التخلص منها بشكل دوري، وبعض المقشرات التي يمكن شرائها، تسبب جفاف البشرة لذلك اصنعي بنفسك مقشر البشرة من مطبخك، باستخدام زيت الزيتون والسكر، واخلطي لكل ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من السكر، ودلكيه على بشرتك بشكل دائري لدقائق، ثم تشطف البشرة.

لعلاج البثور استخدمي العسل والقرفة

يعالج العسل مشكلات كبيرة للبشرة، وكذلك القرفة، إذ أن لهما مفعول مُضاد للبكتيريا، كما تساهم في التئام الندبات واجتماعهما سويا يُشكّل علاجاً فعّالاً للبثور المزعجة، بالإضافة إلى معالجة شوائب البشرة وتهدئة الحكّة، التي يمكن أن تُصاب بها، أما القرفة فتتمتع بمفعول مُطهّر يحول دون انتشار البثور.

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من القرفة للحصول على عجينة سميكة، وضعيها على الوجه، ويترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء.