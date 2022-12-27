4 خطوات لإزالة العفن الأسود.. ضيف خطير في منزلك يهدد صحتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد العفن الأسود من المشاكل المهمة التي تهدد نظافة المنزل، إذ يسهل تسلله خلال النوافذ وفتحات التهوية، والمداخل المفتوحة، وأنظمة التدفئة وتكييف الهواء، وقد تبدو إزالته أمرًا خطيرًا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من بعض الأمراض مثل الربو أو ضعف المناعة أو الأمراض التنفسية.

لكن يمكن إزالة العفن الأسود من المنزل في خطوات سهلة، والتي قدمها موقع mymove العالمي، ونستعرضها خلال السطور التالية:

1- ارتداء معدات للحماية

تحتاجين إلى حماية نفسك أثناء إزالة العفن الأسود، بارتداء قناع وجه «كمامة» مع جهاز تنفس، وقفازات مطاطية، وواقي للعين وأحذية مطاطية.

2- التأكد من تهوية المنطقة

ويمكن للأبخرة الناتجة عن المواد الكيميائية التي تستخدمينها أثناء إزالة العفن الأسود، بالإضافة إلى العفن نفسه أن تهيج العينين والجلد ومجرى الهواء، ولذلك يجب فتح النوافذ والأبواب في المنطقة التي تعملين بها للسماح بدخول الهواء النقي أثناء عملية التنظيف.

3- حل لقتل العفن

يقول مركز السيطرة على الأمراض «CDC» إن أي نوع من مبيض التنظيف، ينجح في إزالة العفن الأسود، ويوصي بمزجه مع الماء، بوضع كوب واحد لكل جالون من الماء، ومن ثم رشه بحرص في الأماكن التي تنظفينها.

4- التخلص من المواد المتعفنة

إذا قمتي بإزالة أي مواد متعفنة مثل السجاد أو المواد العازلة أثناء التنظيف، فتأكدي من وضعها في كيس مغلق، وإزالتها من منزلك على الفور.