مدير منتخب مصر للاسكواش: الفوز على أمريكا للمرة الخامسة لم يكن سهلا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

4 فتيات ذهبيات في تاريخ بطولة الأسكواش يتوجن ببطولة العالم بعد مقابلتهم لسيدات لم يكن أقل منهن في القوة والحماس، لكنهن حققن اللقب الخامس في تاريخ مصر بقيادة الكابتن إنجي خيرالله المدير الفني للمنتخب، والتي تروي كواليس البطولة لـ«هن»، لتؤكد أن هذه المرة لم تكن سهلة عليهن على الرغم من إقامة البطولة على أراضي مصرية والدعم من الأهل والأصدقاء، لكنها استطاعت تحفيز البطلات في الفريق الذي ضم كلًا من «نوران جوهر، نور الشربيني، هانيا الحمامي ونور الطيب».

كواليس فوز منتخب مصر ببطولة الاسكواش للمرة الخامسة

14 عاما بين البطولة الأولى في تاريخ منتخب السيدات التي حققت فيها مصر المركز الأول في الاسكواش والمرة الخامسة التي تُوج فيها المنتخب متغلبًا على أمريكا، تواجدت فيهم اللاعبة السابقة والكابتن انجي خيرالله مدربة المنتخب الحالي، بعد ان حصلت على لقب البطولة في 2008 والمركز الـ11 على مستوى العالم.

لكن البطولة الخامسة هذه المرة كانت هي الداعم والمدرب للفريق المكون من أفضل لاعبات إسكواش في مصر ومنافسات في البطولة الفردية بشكل كبير، لم يكن تجميعهم في فريق واحد سهلًا، لكن «انجي» بخبرتها استطاعت ان تحقق تلك المعادلة وتصل بهم للفوز بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخ مصر، قالت: «كنا ناعيين هم الماتش جدًا على قد ما بنلعب في مصر معانا الاهل والصحاب والمدربين على قد ما بيبقي الضغط عالي بردو بالذات ان ترتيب اللاعبات المصريات واحد واتنين وتلاته وسته على مستوى العالم فا على الورق مفروض انهم فريق قوي جدا لكن فريق امريكا كان قوي جدا فيه اماندا صبحي نمرة 5 عالعالم، بعد الفوز مبسوطة جدا بأدائهم هما فريق واحد لأول مرة يكونوا مع بعض ومنافسين الأوائل لبعض في البطولات الفردية وفكرة انهم يتجمعوا في فريق في لعبة فردية كان عليا اني اطلب منهم يفكروا بروح الفريق».

كواليس فوز منتخب مصر للسيدات على امريكا

لم يكن الأمر سهلًا على اللاعبات التي تلقين الضغط منذ الجولة الاولى، والمدربة التي حاولت التوازن، لكن تماسك الفريق والدعم الذي اعطته لهم كابتن انجي خير الله اعاد سيطرت مصر من جديد، قالت:« في البداية نوران جواهر كانت خسرانه من اماندا 2-1 لكنها قدرت تفوز بالجيم الرابع والجيم الخامس، كانت مبارة متقارب جدا ونوران كانت شايلة همها ومتوترة بس الحمدلله قدرت تكسب الجيم الرابع والخامس كان في بالي اقولها تركز على الخطة بتاعتها ومتفكرش في مكسب او خسارة ومتفكرش هيحصل ايه في الماتشين الجايين وتستعد ليه كأنها بطولة فردية بدون الضغط بتاع الفرق وكنت بحاول اهديها بعد مضايقات اماندا ومتركزسش معاها وانها تقدر وانها بطلة عالم وان شاء الله تعدي الماتش داوتكسبه زي ما عدة بمواقف كتير صعبة».

كانت المباريات التالية هي التي شكلت الريمونتادا لفريق الأسكواش حيث دخلت نور الشربيني لتحقق فوز مصر بعد ان تغلبت على الأمريكية أوليفيا فيكتور بنتيجة 3-0، قالت: « دخول نور وقبلها نوران كان الماتش موتر جدًا، كان عندنا امل تدخل ومصر كسبانه 1-0 مثلًا، غير ومصر خسران فهي كانت داخله معندهاش حل غير انها تكسب عشان تتعادل والماتش التالت تحاول تكسب بردو فهي طبعا نفسيا كانت متوترة اثناء المتابعة بس بعد فوز نوران التوتر قل وكسبت المباراة 3-0 ولعبت حلو جدًا».

انجي خيرالله: اول بطولة للأسكواش حققتها من 14 سنه

لم تكن غريبة ان يحصل منتخب مصر على بطولة العالم للأسكواش، من قبل كانت مدربة الفريق صاحبة اللقب الاول في تاريخ البطولة لمنتخب السيدات، في عام 2008 فازت مصر بأول بطولة العالم للاسكواش للسيدات بعد فوز إنجي خيرالله بالمباراة الحاسمة، لتبدأ مسيرتها في التدريب ومن ثم تتوقف عنه بسبب إنشغالها بتربية أطفالها لتعود من جديد باللقب الخامس لمصر بفوز المنتخب التي تولت تدريبة، قالت «انجي»:«يعتبر احسن ترتيب وصلتله 11 على العالم وبعد ما حملت في ابني الكبير بطلت من 11 سنه من ساعتها كنت ساعات بعمل معسكرات ومكنتش ببقي فاضية عشان بعدية خلفت بناتي التوأم بطلت وترتيبي 11 على العالم، كنت كابتن الفريق اللي فاز ببطولة العالم للفرق للسيدات 2008 لاول مرة في تاريخ مصر ويعتبر اول سيدة تكسب بطولة العالم للفرق كالاعبة وكا مدربة».