5 معلومات عن سهير الأنصاري «سيدة المساكين» بعد قتلها على يد سائقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جريمة مروعة شهدتها دمنهور في الساعات الماضية، حيث أقدم سائق على قتل السيدة سهير الأنصاري الملقّبة بـ«سيدة المساكين»، بعد سرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية، ولم يكتفِ المتهم بذلك، بل ألقى جثتها بجوار الطريق الزراعية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

معلومات عن سهير الأنصاري

وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز المعلومات عن السيدة سهير الأنصاري، وذلك بعد القبض على المشتبه فيه بقتلها.

- عرف عن السيدة سهير الأنصاري مساعدتها للفقراء والأسر الأكثر احتياجا بمد يد العون لهم من خلال جمعيتها الخيرية التي تترأس مجلس إدارتها.

- عاملت السائق المتهم بقتلها معاملة حسنة.

- ساعدت المتهم ماليا بشكل مستمر كغيره ممن تقدم لهم الخدمات الإنسانية.

قدمت المساعدة لمن يأتي لها

- شاركت في جميع الأعمال الخيرية، وتقوم بمساعدة جميع من يتقدم بطلب المساعدة منه.

- المجني عليها كانت تتمتع بالسيرة الطيبة والعطف على المساكين والمحتاجين جميعا دون مقابل.