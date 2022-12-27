أطعمة غنية بفيتامين الشمس.. «تحافظ على العظام والجهاز الهضمي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فيتامينات الشمس أو الفيتامينات التي تحتوي على فيتامين «د» هي التي تساعد في إمداد الجسم ببعض العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام مثل الفوسفات والكالسيوم الذي يقي الجسم من أمراض العظام والكساح عند الأطفال وترقق العظام لدى البالغين وضعف العظام، ويمكن الحصول على فيتامين «د» من مصادر طبيعية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» مصادر غنية بفيتامين الشمس وفوائدها.

قال الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية لـ«هُن» فيتامينات الشمس هي التي تحتوي على فيتامين «د» الذي بدوره يقوم بمجموعة من الوظائف المهمة المفيدة للجسم، وأهمها تسهيل وظائف الجهاز الهضمي والامتصاص الفعال للفسفور والكالسيوم، ويعد نقص فيتامين د يزيد من خطر الإصابة باختلالات العظام مثل تخلخل العظام أو هشاشة العظام، وكذلك يلعب "فيتامين الشمس" دورًا مهمًا في نمو الدماغ والصحة العقلية إلى جانب أهميته بالنسبة لعضلة القلب وجهاز المناعة.

الأغذية النباتية الغنية بفيتامين الشمس

لما يتم تعرض العشب لفترة طويلة لأشعة الشمس واحتوائه على فيتامين د هي كالتالي:

- الفطر «المشروم»

إذ يمتلك نبات الفطر قدرة على إنتاج فيتامين «د» عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية ووفق دراسة نشرت في مجلة «الغذاء والسموم الكيميائية»، فإن أنواعا من الفطر التي لا تزرع في مناطق مظلمة تحتوي على ما بين بين 154 و1136 وحدة من فيتامين «د» المفيد للجسم.

- الشوفان

يتم زراعة دقيق الشوفان والحبوب الجاهزة للأكل بفيتامين د.

- حليب النباتات

تتوفر أنواع عديدة من حليب النباتات التي تحتوي على فيتامين «د» مثل حليب اللوز والأرز الذي يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات.

- الجبن القريش

التي تصنع عن طريق تخثّر حليب الصويا تحتوي على الكمية اللازمة من فيتامين د المفيد للجسم.