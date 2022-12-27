تعرف على تأثير تناول الحلوى يوميا.. «زيادة أمراض الكبد والأمعاء»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الحلويات بشكل كبير ومكثف قد يسبب خطورة كبيرة لجميع أعضاء الجسم، لأنها تحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة، وهذا قد يكون سببا لزيادة الوزن ومخاطر ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم التي ينتج عنه العديد من الأمراض، كما يزيد أيضًا استهلاك الفركتوز الموجود في الحلوى من الجوع والرغبة في الطعام أكثر من الجلوكوز، وهو النوع الرئيسي من السكر المسبب للأمراض.

دراسة: تناول الحلوى يوميًا له عواقب صحية

وأوضحت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لتعزيز الصحة، أن أكل الحلوى ينتج عنه الكثير من الآثار الصحية المحتملة بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية إذ تحتوي الحلويات مثل الآيس كريم، والسلع المخبوزة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يسهم في الإصابة بمرض الكبد الدهني نتيجة لتراكم الدهون في الكبد وغالبًا ما تكون دون أعراض، كما إن الاستهلاك غير المدروس للحلوى يؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة مثل تليف الكبد وزيادة خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب، وذلك حسب دراسة نُشرت عام 2019 في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

تعليق طبيب على الدراسة

قالت هايدي فايز أخصائي الباطنة، لـ«هُن»، إن أساس النظام الغذائي الصحي لا يعني إيقاف الحلوى إنما الوعي بنمط الطعام العام واختيار مجموعة متنوعة من الحلويات ذات الخصائص الغذائية الصحية والحد من إجمالي استهلاك السكريات إلى 10% من الاستهلاك اليومي للطاقة، كما يساعد اختيار الحلويات مع المكسرات والبذور على إضافة الدهون الصحية والبروتين الذي يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الدماغ وإضافة الشوكولاته الداكنة تعزز الصحة نظرًا لخصائصها المضادة للالتهابات.

وأضافت أن الحلوى مثل الشيكولاتة الموجود بها العناصر الغذائية المفيدة يمكن الحصول عليها من الأطعمة الغذائية، والاختيار الصحيح للحلوى يزود الجسم بدفعة من المغذيات التي تتوافر بها مجموعة متنوعة من خيارات الحلوى مختلفة السمات الغذائية، مثل تناول الفاكهة الذي يضيف مضادات الأكسدة والألياف للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وتعزيز صحة الأمعاء.