حكاية أغرب فرح أحياه سمير صبري: خلصته في ثلث ساعة وأم العريس اعتبرتني واحد منهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان الفنان سمير صبري، مبدعا في الغناء وإحياء حفلات الزفاف والمناسبات المختلفة وكان له صيت كبير مثلما كان في التمثيل، الفتيات كن يتمنين أن يصبح المطرب الذي يحيي حفل زفافهن في ليلة العمر، والأمهات يتهافتن على التعاقد معه حتى يضفي لمسته على حفلات الزفاف ويسعد ذويهم بها.

ويتزامن اليوم 27 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا وترك بصمته في عالم الفن والتقديم التليفزيوني والغناء.

أغرب حفل زفاف أحياه سمير صبري

تحدث الفنان سمير صبري، خلال لقاء نادر في برنامج «ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، عن أغرب حفل زفاف أحياه، وكواليس أم العريس التي ظلت تتابعه قبل الحفل بـ6 أشهر، إذ قال: «في فرح في الإسكندرية، كنت بشتغل في أونيل لقيت واحدة جاية تعرفني بنفسها وتقولي أستاذ سمير أنا أم كوكو، ده ابني الوحيد، عايزاك تحيي فرحه وحضرتك فاضي يوم كذا قولتلها افضالك يا هانم، قبل الميعاد بـ6 شهور، وبعد أسبوع جاتلي قالتلي عايزة اسألك على حاجة البنات اللي هتمشي في الزفة يلبسوا أصفر والاكسسوارات أزرق، قولتلها اسألي كوكو هو بيحب الألوان ايه واعملهاله».

تابع الفنان سمير صبري، الحديث عن كواليس حفل الزفاف، مضيفا: « فات 15 يوم وباخد دش ولقيتها بتخبط على الباب وجت أم كوكو ، تسألني تحب مين الراقصة اللي تبقى معاك في الحفل الفنانة دينا ولا فيفي عبده، قولتلها اسألي كوكو، وفات شهر لقيتها جاتلي تاني تقولي البرنامج كله هيمشي ازاي، على مدى الـ6شهور جاتلي 18 مرة زيارة».

«يوم الفرح كان في رمضان فطرت وكلمت الريسيبشن سألت العروسة جات ولا لسه وفضلت مستني لحد 11»، عبارة استكمل من خلالها الفنان سمير صبري الحديث عن تفاصيل أغرب جوازة شهدها: «فضلت مستني لحد الساعة 1 ولبست ونزلت أشوف حصل ايه ولقيت أم كوكو نازلة من العربية وحكتلي كواليس التأخير في الكنيسة والطريق، قولتلها من نقك يا أم كوكو بقالك 6شهور ، ندهت بتاع الزفة ونزل العريس والعروسة على الكوشة وبتاع البوفية نزل الأكل».

وتابع الفنان سمير صبري، عن كواليس حفل الزفاف الذي أحياه في الإسكندرية: «كان أسرع فرح احييته في حياتي كلها، غنيت ونزلت العريس والعروسة قطعوا التورتة وفي ثلث ساعة خلصت الفرح».