خطوات سهلة لتقوية العضلات الضعيفة.. تخلصك من انحناء الكتف

القاهرة - سمر حسين - صحة

انحناء الأكتاف هي حالة تحدث نتيجة وجود ارتخاء في العضلات، ويكون الكتف منحني للأمام ليختلف عن شكل الكتف الآخر، وقد يُعاني البعض بسبب ذلك من تأثيرات سلبية على الصحة وخلل في وظائف العظام والمفاصل، ويحدث نتيجة لعدة أسباب، منها إرهاق عضلة الكتف، القيادة لفترات طويلة أو الرضاعة.

في التقرير التالي، يقدم «هُن»، أهم العضلات الضعيفة التي تسبب انحناء الأكتاف، والتمارين التي تقويها وتعالج المشكلة قبل أن تؤثر على الحياة العملية اليومية لصاحبها، وفقًا لموقع «healthline» البريطاني.

العضلة المسببة لانحناء الأكتاف؟

يرتبط انحناء الأكتاف أو تمددها بسبب عضلات شبه المنحرف أو عضلات الكتف العُليا والتي تلعب دورًا هامًا في تمارين التنفس في جميع أنحاء الرقبة والكتفين.

لتقوية عضلة الكتف قف أو اجلس منتصبًا على كرسي، مع جعل كتفيك لأسفل وظهرك، ثم اسحب أذنك اليسرى برفق نحو كتفك الأيسر لتمتد في الجانب الأيمن من رقبتك، كرر على الجانب الآخر ثم أكمل على كل جانب مع الاستمرار لمدة 15-30 ثانية.

يعتبر امتداد العضلات للداخل، هو الاختيار الأفضل للأكتاف المستديرة، كما يقول جون جالوتشي، المعالج الفيزيائي والرئيس التنفيذي لشركة JAG-ONE Physical Therapy، تفتح هذه الحركة الصدر مع شد الكتفين برفق، من خلال التالي:

- تمرين الضغط على باب مفتوح أو حائطين قريبيبن، قف بين حائطين اصطنعايين قريبين مع وضع ذراعيك على كل حائط اثنِ مرفقيك إلى 90 درجة وارفع ذراعيك بحيث يكون الجزء العلوي من ذراعيك موازيًا للأرض.

- ضع ساعديك على جانبي المدخل.

- خطوة للأمام وضع قدم واحدة على الجانب الآخر من المدخل.

- انقل الوزن ببطء إلى القدم الأمامية حتى تشعر بتمدد في صدرك.

- أكمل التمرين 3 مرات لمدة 15-30 ثانية لكل منها، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

- الضغط على الحائط، قم بوضع الكفين على الحائط والضغط على الحائط، مع بقاء الجسم في وضع مستقيم، ثم العودة للوضع الأساسي مرّة أخرى، ويُفضل ممارسة هذا التمرين 10 مرّات، ويُمكن تكراره أكثر من مرّة يوميًا.

تمارين تقوي عضلة الكتف

يساعد تمرين «I ، T ، Y »على تقوية عضلات الأصغر في كتفيك وأعلى ظهرك والتخلص من انحناء الكتف.

-استلق على بطنك، اجعل جبهتك تلامس الأرض وذراعيك مباشرة فوق رأسك مع وضع يديك في وضع الإبهام لأعلى.

- ارفع ذراعيك لأعلى ما يمكنك توقف مؤقتًا، ثم أنزلهما ببطء لأسفل مرة أخرى.

- حرك الذراعين للخارج إلى وضع «Y»، وارفعهما لأعلى قدر ممكن، ثم اخفضهما ببطء لأسفل مرة أخرى.

- حرك الذراعين للخارج إلى وضع «T»، ارفعهما لأعلى ما يمكنك، ثم اخفضهما ببطء لأسفل مرة أخرى.

- عد إلى وضع الطبيعي وكرر التمرين أكمل مجموعتين من 10 عدات، مرة أو مرتين في اليوم.

علاجات طبية لانحناء الكتف

- يجب اللجوء إلى الطبيب، أولًا لعلاج انحناء الكتف، وتتمثل العلاجات الطبية في تناول بعض الأدوية، وتشمل الأدوية التي تُساعد في تقوية العضلات، وكذلك المسكنات التي تُخفف الآلام.

- اتباع العلاج الطبيعي، يمكن أن ثيطلب منك الطبيب القيام بجلسات علاج طبيعي تُساعد في علاج هذا الانحناء.

- علاجات منزلية لانحناء الكتف من خلال بعض التمارين الرياضية يُمكن علاج انحناء الكتف وتقوية العضلات والمفاصل، ويجب تخصيص 20 إلى 30 دقيقة يوميًا لممارسة التمارين، منها