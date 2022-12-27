الامارات | مشهد خلّاب في سماء دبي.. بأضواء من المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28 عروضاً مبهرة لطائرات الدرون، إذ تحلق 500 طائرة لتضيء سماء المدينة ليلاً في مشهد خلّاب يصحب الزوار في رحلة إلى المستقبل، وتصور المدينة في عام 2040. ويقدم عرضان يومياً في «ذا بيتش»، مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس» و«جزيرة بلوواترز».

ويركز العرضان على التكنولوجيا والروبوتات والمستقبل، من خلال شبكة معقدة من الأضواء التي تصدرها طائرات الدرون، لتقديم فكرة العرض بطريقة مبتكرة. ويتناول الأول فكرة «يوم في حياة سائح»، ليأخذ الجمهور في رحلة ممتعة خلال مهرجان دبي للتسوق، إذ يبدأ العرض برحلة طيران في دبي، ثم الهبوط في مطارها، وبعد ذلك يستعرض الأماكن الشهيرة.

أما الثاني فيعكس دبي كمدينة مستقبلية في عام 2040، إذ يشاهد الجمهور تصوراً عما ستبدو عليه دبي بعد أعوام، من خلال رحلة إلى عالم «ميتافيرس» تعتمد على الواقع المعزز، وتعرض تصوراً لمدينة دبي خلال 20 عاماً مقبلة، في تجربة شاملة ومختلفة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.