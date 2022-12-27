الامارات | «موشينجيت دبي».. رأس العام بنكهة هوليوود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «موشينجيت دبي»، أكبر متنزه مستوحى من هوليوود في المنطقة، استضافته لحفلات ليلة رأس السنة الجديدة بطابع عالم السيرك الممتع، والمخصصة لضيوفه المفضلين من الأطفال!

تُقام هذه الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، من الخميس 29 ديسمبر إلى السبت 31 ديسمبر، ويمكن للصغار والكبار توقع جميع أنواع العروض الترفيهية المبهرة في «منطقة دريم ووركس مدغشقر»، بدءاً من لقاء شخصياتهم المفضلة مثل أليكس ذا لايون، والبطاريق، وكينغ جوليان، وشانتال دوبوا، وصولاً إلى العرض المسرحي الجديد كلياً «كينغ جوليانز هوليدي ستومب». ومن المقرر إقامة الحفل من 5 -7 مساءً من كل يوم، مما يضمن ذهاب الأطفال إلى النوم في الوقت المناسب دون تفويت الفرصة عليهم للاستمتاع بجميع احتفالات نهاية العام.

وسيكون بمقدور البراعم الصغار استعراض حركاتهم في «أفرو سيركس ديسكو» على خشبة مسرح «كينغ جوليان» إلى جانب فناني السيرك وهم يتأرجحون على أنغام الأغاني المفضلة من الفيلم الشهير «مدغشقر 3: يوروبس موست ونتيد». وسيضفي الموكب الموسيقي لشخصيات مدغشقر المفضلة، والمهرجين، والمشعوذين، والمشي على الركائز، المزيد من أجواء الفرح والمرح على الحفل، وذلك أثناء مرور الموكب في المنطقة ذات الطابع المميز. كذلك يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بجميع التجارب والفعاليات الترفيهية الأخرى خارج «منطقة دريم ووركس مدغشقر»، بما في ذلك العروض الاحتفالية مثل «مفاجآت بابا نويل الرائعة» و«رقصات جنود الألعاب الخشبية»، بالإضافة إلى المسيرات، والأسواق الاحتفالية، وغيرها، والمتاحة حتى 8 يناير.

وستضيء الألعاب النارية المبهرة سماء دبي باركس آند ريزورتس مرتين، الساعة 7 و9 مساءً من يوم السبت 31 ديسمبر. ويمكن لحاملي التذاكر السنوية الاستمتاع بمنظر الألعاب النارية في منطقة مخصصة تقع في ريفرلاند دبي.