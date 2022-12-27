الامارات | 2022 حصاد دبي الثقافي.. مدينة المواعيد الكبرى تزهو بالجمال والفنون الراقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكثير من الثقافة والمعرفة والفنون الراقية، تزيّنت أجندة دبي خلال عام 2022، لتزهو الإمارة بمواعيد كبرى ومبادرات ووجهات ومهرجانات تحتفي بشتى ألوان الإبداع، مستقطبة مشاركات قياسية وجمهوراً كبيراً من عشاق القراءة والمسرح والتصميم والفنون بأشكالها المختلفة.

وشهدت روزنامة دبي الثقافية خلال 2022 عودة الكثير من الفعاليات الكبرى التي توقفت أو نُظمت بنسخ مصغرة خلال جائحة «كورونا»، إذ حمل العام الذي يستعد للرحيل العديد من المعارض الفنية السنوية والمبادرات الثقافية، إلى جانب استضافة عروض مسرحية ضخمة، وإطلاق صروح ثقافية، للمضي قدماً في استراتيجية الاقتصاد الإبداعي التي تنتهجها الإمارة.

وحلّت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً في «محور التفاعل الثقافي» ضمن مؤشر القوة العالمية للمدن، إذ حافظت الإمارة على صدارتها عربياً وإقليمياً في مؤشر القوة التنافسية العالمية للمدن، ما يؤكد مكانة دبي والدور الذي تلعبه كمحور للفن والثقافة في المنطقة.

للإطلاع على حصاد دبي الثقافي لعام 2022، يرجى الضغط على هذا الرابط.