جوانب إنسانية من حياة فريد الأطرش.. «صديق وفي ودفع مبلغ عملية فنان شهير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة كبيرة جمعت بين الفنان فريد الأطرش وعدد من الفنانين الذي جمعهم العديد من الأعمال السينمائية والفنية، امتدت تلك العلاقة خارج البلاتوهات والاستديوهات، وكان من بينهم الفنانة والراقصة الاستعراضية تحية كاريوكا، والفنان عبدالسلام النابلسي، الذي كان يرافقه في العديد من الأعمال، ولم يفرق بينهما غير الموت.

ويتزامن اليوم 26 ديسمبر، ذكرى رحيل ملك العود وموسيقار الأزمان، فريد الأطرش، ونقدم حكايات وأسرار من علاقته بالفنانة تحية كاريوكا والفنان عبدالسلام النابلسي.

فريد صديق وفي.. دفع مبلغ عملية عبدالسلام بالكامل

تحدثت السيدة جورجيت سابات، خلال استضافتها في أحد البرامج، عن صداقة زوجها والفنان فريد الأطرش، وروت موقف إنساني له معه، إذ قالت: « فريد وفي كتير لأصدقائه، كان هو وعبدالسلام النابلسي مقربين جدا، ما كان بيقدر يخطو خطوة بأي فيلم إلا لما يجيبه معه، حتى آخر عملوا سوا كان مع فاتن حمامة، وجدله الدور مكنش يقدر يمثل من غيره، فريد صاحب صاحبة يدافع عن أصحابه ويخاف عليهم».

وعن كواليس تعامل فريد الأطرش مع مرض صديق عمره الفنان عبدالسلام النابلسي، قالت زوجة الأخير: «لما عرف بمرضه وبظرف أسبوع لازم يعمل عملية وإلا حياته راح تصير بخطر، قالي خلاص أنا مستعد أدفع المبلغ الخاص بالعملية كاملة، كان إنسان حساس ويشعر بالآخرين».

فريد الأطرش في عيون تحية كاريوكا: «ببكي لما بفتكره وبسمع صوته»

تحدثت الفنانة تحية كاريوكا، عن كواليس علاقتها بالفنان فريد الأطرش، خلال لقاء نادر لها، في أحد البرامج، قائلةً: «إذا كان هناك فنان واحد يستطيع أن ينجح في مهنة الطرب والغناء فهو فريد الأطرش فقط، كان صوته عذب ويغني ولما تسمعونه وهو يغني كانت حاجة جميلة وحلوة جدا، كان صاحب حلم جميل».

وعن اللحظات التي جمعتها بالفنان فريد الأطرش، قالت الفنانة تحية كاريوكا: «حينما أتذكره أبكي دائما، كان صديق لطيف، وهذا شيء نادر لنحصل على مودة وصداقة مثل هذه».