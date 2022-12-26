فوائد مذهلة لمشروب النعناع للجسم.. يحسن الذاكرة ويساعد على التخسيس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد أوراق النعناع الخضراء ذات رائحة منعشة، وتدخل الهدوء والسعادة على قلوب الكثير من الناس حول العالم، حتى أنهم يخصصون الأراضي والمشاتل لزراعتها، وإلى جانب الشكل والرائحة المميزة، يعرُف النعناع بالعديد من المميزات، لعل أبرزها فوائد مشروب النعناع الدافئ الذي يهدئ القولون ويحسن المزاج ويساعد على الاسترخاء وفقدان الوزن.

في التقرير التالي، يقدم «هُن» فوائد مشروب النعناع للصحة بشكل عام ودوره في الاسترخاء والتخسيس وتحسين عمل القولون، وفقًا لموقع «healthline» البريطاني.

فوائد مشروب النعناع

أولى فوائد مشروب النعناع، أنه يحسن من متلازمة القولون العصبي، وهي اضطراب شائع يشبه أعراضه أمراض الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ وتغيرات في عادات الأمعاء، وعلى الرغم من أن العلاج غالبًا ما يتضمن تغييرات في النظام الغذائي وتناول الأدوية، إلا أن الأبحاث تظهر أن تناول زيت النعناع كعلاج عشبي قد يكون مفيدًا في تخفيف الألم.

فوائد النعناع في التخسيس

يعتبر النعناع من المشروبات الخالية من السعرات الحرارية بشكل طبيعي، ما يجعله اختيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، وفي دراسة أجريت على 13 شخصًا سليمًا لمعرفة فوائد شرب زيت النعناع للتخسيس، أدى تناول كبسولة من زيت النعناع إلى انخفاض الشهية مقارنة بعدم تناوله.

تخفيف عسر الهضم

يعمل النعناع على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل اضطراب المعدة وعسر الهضم، الذي يحدث عندما يبقى الطعام في المعدة لفترة طويلة قبل أن ينتقل إلى باقي الجهاز الهضمي.

ومن فوائد مشروب النعناع أنه يحسن وظيفة الدماغ، إذ أظهرت إحدى الدراسات التي شملت 144 بالغًا أن شم رائحة زيت النعناع لمدة خمس دقائق قبل أداء الاختبارات، أدى إلى تحسينات كبيرة في الذاكرة.

فوائد أوراق النعناع

وقال الدكتور محمد عادل استشاري التغذية في حديث سابق لـ«هن»: «يتمتع النعناع بالكثير من الفوائد، منها دوره في تحسين عملية الهضم، مفيد للجهاز التنفسي والرئة، فهو مفيد للربو التحسسي، واحتقان الرئة، وتقليل المخاط، وتقليل احتقان الجيوب الأنفية، وذلك عن طريق وضع زيت النعناع في وعاء واستشاقه ساخنًا».