جابر خاطر الغلابة.. الرئيس يستمع للسيدات في الشارع: ماتشيلوش الهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف مؤثرة الإنسانية عنوانها، ظهر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مرات، إذ التقى العديد من المواطنين، أثناء تفقده المناطق والمشروعات المختلفة بأنحاء الجمهورية، والتي جاء آخرها صباح اليوم، بعدما أوقف موكبه عقب انتهاء افتتاح مشروعات جديدة بمجمع الصناعات الكيماوية، في أبو رواش، من أجل سيدة مسنة كانت تجلس على أحد الأرصفة.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالسيدة المسنة

وبعد أن أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، موكبه من أجل السيدة المسنة، بدأ في تبادل أطراف الحديث معها، إذ سألها عن احتياجاتها لترد عليه قائلة: «عايزة سلامتك»، ومن ثم قرر توفير كافة احتياجاتها.

مواقف الرئيس مع السيدات

لم تكن تلك هي المرة الأولى، التي يحرص خلالها الرئيس السيسي، على الوقوف والإنصات إلى سيدات مصر، والعمل على تلبية احتياجاتهن، إذ بات السيسي، أمل كل سيدة ومواطن لما يقدمه من سبل دعم بشكل مستمر.

1- سيدة عزبة الهجانة

وخلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأعمال تطوير عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4 ونص في طريق السويس، أوقفته سيدة مسنة، وعبرت له عن أزماتها الصحية، إذ أمر حينها، بتوفير أحد المحال لها لممارسة نشاطها وعلاجها على نفقة الدولة.

2- مسنة تكشف عن أزمتها للرئيس

وفي موقف آخر استوقفت، إحدى السيدات الرئيس السيسي، خلال تفقده أحد مشروعات تطوير الطرق، وكشفت له عن أزماتها الصحية، ليرد عليها قائلًا: «ماتشيليش الهم».

3- سيدة تناقش الرئيس في قانون الأحوال

فيما استوقفت إحدى السيدات الرئيس، في وقت سابق، لتشكو له من بعض الأمور الخاصة بقانون الرؤية في الأحوال الشخصية، وهو ما تفاعل معه، موضحًا أنه يتم العمل عليه حتى يتم طرحه بشكل متزن.