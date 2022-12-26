علاج ارتجاع المريء بالأعشاب.. السر بمكون سحري موجود في بيتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الحموضة وارتجاع المريء من الأمراض، التي تحدث بشكل عارض لأي شخص ذلك في حال عانى من ارتداد الحمض إلى المريء أكثر من مرتين في الأسبوع، ويمكن علاج ارتجاع المريء بالأعشاب أولاً بالأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل مضادات الحموضة، وتغيير نمط الحياة أو النظام الغذائي في المنزل.

في التقرير التالي يقدم «هُن»، علاج ارتجاع المريء بالأعشاب باستخدام عدة وصفات منزلية أهمها النعناع واليانسون وأعشاب أخرى، وفقاً لموقع «health line»:

علاج ارتجاع المريء بالأعشاب

يتساءل البعض عن إمكانية علاج ارتجاع المريء بالاعشاب، لأنه من الحالات التي تسبب القلق بسبب تكراره كما أنه يسبب عدم التركيز إذا استمر لساعات طويلة، أما في الحالات الشديدة فيمكن اللجوء إلى الأدوية الموصوفة لمنع تلف المريء ويفضل العودة للطبيب أولًا قبل تناولها.

وعلى الرغم من أن علاج ارتجاع المريء بشكل نهائي، إذا كان حالة مرضية صعبًا، لكن يوجد بعض من الاعشاب والمشروبات التي يمكن استخدامها في تخفيف ألم الارتجاع في المنزل، منها التالي:

- علاج ارتجاع المريء بزيت النعناع، استخدام زيت النعناع وأوراق النعناع بوجه عام تساعد في علاج ارتجاع المريء بالإضافة للتخلص من نزلات البرد والصداع وعسر الهضم والغثيان ومشاكل المعدة لكن لا ينصح بتناول زيت النعناع ومضادات الحموضة في نفس الوقت لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الحموضة.

- علاج إرتجاع المريء بالجنزبيل، وهو علاج فعال لمشاكل المعدة المختلفة، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تؤدي إلى علاج تهيج المريء وأيضًا يمكنه علاج الغثيان الناتج عن الحمل لكن لا يمكن الإكثار في تناوله لأن زيادته عن الحد يؤذي المعدة.

الرأي الطبي في علاج ارتجاع المريء بالأعشاب

يمكن علاج ارتجاع المريء بالأعشاب، لكن ليس بشكل نهائي، وفق حديث الدكتورة نهى النقيب، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بطب عين شمس في برنامج «الحكيم في بيتك» المقدم على «CBC»، حيث قالت: «يمكن تهدئة علاج ارتجاع المريء بالأعشاب إذا كان الألم بسيط، لكن بعد تشخيصه كمرض بتفق مع المريض وأقوله كلمة يمكن تزعله وهي المرض دا مزمن، عند وقف العلاج يعود أسوأ من قبل، بمعنى أن ارتجاع المريء لا يعالج تماماً لكن يتم وصف نظام علاجي وغذائي في نفس الوقت ونصائح يتم اتباعها ومع الوقت الطبيب يقوم بتقليل العلاج تدريجياً».

بعد التأكد من ان ارتجاع المريء مرض مزمن وأخذ البرتوكول العلاجي له لا يجب وقف العلاج مرة واحدة لأن أدوية مثبطات الحموضة عند وقفها مرة واحدة تؤدي إلى تهيج المعدة، كما أن خطة العلاج يكون علاج مكثف بجرعات كبيرة لمدة شهرين ونظام غذائي معين، وعند تحسن المريض يبدأ الطبيب بتقليل العلاج بشكل شبه يومي حتى يتحسن كلياً.