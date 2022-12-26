ما أفضل التمارين الرياضية للحامل؟.. بينها السباحة واليوجا

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من السيدات يبحثن عن أفضل التمارين الرياضية خلال أشهر الحمل، للحفاظ على صحتهن والأجنة، ومساعدتهن على الحصول على جسد ممشوق ومتناسق حتى يسهل من الحركة، ومن بين تلك التمارين، المشي، الذي يعتبر من أكثر الطرق الآمنة على الصحة، لكن ينصح الأطباء بعدم القيام بحركات خاطئة تؤثر بالسلب على الجنين.

ما أفضل التمارين الرياضية للحامل؟

وحدد الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد، لـ«هُن» أفضل التمارين الرياضية للحامل، إذ قال إن فترة الحمل تتطلب تحري الدقة في الحركة وعدم بذل مجهود بدني كثير حفاظًا على الأم والجنين، كما يمكن للحوامل ممارسة الرياضة في أثناء فترة الحمل للتأقلم على المتطلبات العقلية والبدنية والنفسية بخلاف تهيئة نفسهن لعملية الولادة.

ممارسة رياضة المشي

ويجب ممارسة الرياضة لتفادي أعراض الحمل التي قد تتسبب في مشاكل للأم والجنين وتعرضها لآلام الظهر، لذا يمكن ممارسة المشي باعتباره واحدا من الرياضات الآمنة على الصحة، كما ينصح به خلال الأشهر الأخيرة من الحمل لتسهيل عملية الولادة، ولكن بفترات قليلة حتى لا تشعر السيدة بالإرهاق والتعب، ويمكن أن يكون داخل النوادي أو صالات الجيم، وينصح بالمشي خاصة بعد انتهاء الشهر الثالث من الحمل.

يوجا وسباحة

كما نصح استشاري النساء والتوليد، بضرورة ممارسة الأم السباحة، كونها من أنواع الرياضات التي تساهم في الحفاظ على عضلة القلب والرئتين والحوض، لكن ينصح بعدم ممارستها بشكل كبير في فصل الشتاء لتجنب الإصابة بنزلات البرد الشديدة، كما يمكن للأم الحامل ممارسة رياضة اليوجا التي تساعدها على التخلص من القلق والتوتر كما تعمل على تقوية عضلات الجسم وتكسبه الليونة.