جورجينا تهدي كريستيانو رونالدو السيارة الأغلى في العالم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ليلة عيد ميلاد سحرية .. شكرًا لك يا سانتا» بهذه الكلمات علقت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجز على الفيديو القصير الذي ظهرت فيه وهي تحتفل بليلة عيد الميلاد أو الكريسماس وسط أجواء عائلية، فاجئت فيه خطيبها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدية غالية الثمن، عبارة عن سيارة رولز رويس مزينة بشريط زينة أحمر، وبجانبه أحد الأشخاص المرتدين لزي سانتا كلوز الذي اشتهر بتحقيق الأمنيات في الأفلام السينمائية وكرتون الأطفال في هوليود.

مفاجئة جورجينا رودريجز لكريستيانو رونالدو

بفستانها الأحمر، تقدمت جورجينا رودريجز لكريستيانو رونالدو في ساحة منزلهما وسط أجواء عائلية للأحتفال بليلة الكريسماس، وكان «رونالدو» يحمل واحدة من أطفاله، لتفاجئه خطيبته بسيارة «رولز رويس» باللونين السيلفر الفاتح والرصاصي بجانبها أحد الأشخاص مرتديًا زي سانتا كلوز، ليعبر بعدها عن سعادته ويأخذها هي وأبنائه في جولة بالسيارة الجديدة، وشاركت الاحتفال عبر مقطع فيديو قصير على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

اما عن مواصفات السيارة التي أهدتها «جورجينا» لرونالدو، سيارة «Rolls-Royce Dawn» طراز عام 2022 وتعد السيارة الأغلى في العالم حيث وصل سعرها لأكثر من 20 مليون دولار بتصميم خيالي يشبه سطح يخت وفيها 4 مقاعد، وهو طراز يأتي مع إطلاق الشركة قسما جديدا في أعمالها، تسميه «Coachbuild» المعروف كبرنامج مخصص للمدعوين فقط ويسمح لعملاء الشركة الأثرياء بطلب سيارات فريدة من نوعها، وقابلة للتحويل.

هدايا جورجينا لـ«كريستيانو»

لم تكن الـ«Rolls-Royce» هي السيارة الوحيدة التي أهدتها جورجينا رودريجز لخطيبها، إذ اعتادت أن تهديه المزيد من السيارات، في عيد ميلاده في فبراير الماضي، أهدت «رونالدو» سيارة «كاديلاك إسكاليد»، عندما احتفلت به في منزلها في مدينة مانشستر وهي ترتدي فستانها الوردي، وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية حينها، أن رونالدو جلس على كرسي قيادة السيارة ذات الدفع الرباعي، التي يبلغ سعرها المبدئي نحو 150 ألف جنيه إسترليني بعد ساعات من إطفاء الشموع في كعكة عيد ميلاده التي صنعتها له.

كما شاركت مقطع فيديو قصير للاحتفال، قائلة:«37 عامًا على حب حياتي، نحن نحبك بلا حدود، خير أب وأفضل شريك حياة استطاع الله أن يخصصه لنا، مناضل وتستحق كل الخيرات اللي تنعم بها أنت الكمال والإلهام».