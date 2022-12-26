مسن ينقذ زوجته من الموت بـ«يده الصناعية».. 10 دقائق جعلته حديث الناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من إعاقته إلا أنه قرر الاعتماد عليها من أجل إنقاذ حياة زوجته من الموت، وتمكن مسن كندي من النجاح في مهمته، إذ عادت زوجته للحياة مرة أخرى، وسرعان ما أصبح الزوجان المسنان حديث العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في بلدتهما.

تركيب المسن لـ«يد صناعية»

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن المسن الذي يدعى مارك كاهيل، ويبلغ من العمر 61 عامًا، كان أجرى عملية جراحية لتركيب يد صناعية قبل عدة أعوام، وظل يعيش بها سنوات طويلة حتى تعود عليها بمرور الوقت.

وعلى الرغم من تأقلم المسن الكندي على استخدام طرفه الصناعي، إلا أنه كان يدرك صعوبة القيام بأي مهام شاقة به، لكن ما فعله به مؤخرًا، خالف توقعاته على الإطلاق، بعدما أنقذ زوجته من الموت بعمل بطولي.

تفاصيل إنقاذ الزوج لزوجته

نظرًا لمعاناتها من أمراض القلب، أصيبت الزوجة التي تدعى «سيلفيا» بنوبة قلبية مفاجئة، وهو ما دفع زوجها إلى محاولة إسعافها حتى وصول سيارة الإسعاف للمنزل، إذ اضطر إلى استخدام كفه الصناعي في إنعاش قلب زوجته، واستمر كذلك لمدة 10 دقائق.

وبالفعل نجح الزوج في إنعاش زوجته ومساعدتها في البقاء على قيد الحياة، حتى وصلت لها الإسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى هاليفاكس، واليوم، تتمتع «سيلفيا» بصحة جيدة بعد أن تم إنقاذها.