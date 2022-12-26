أرخص شبكة ذهب في مصر «4 قطع بـ1800 جنيه فقط».. عيب واحد سيواجهك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع تذبذب أسعار الذهب يوميًا، اتجهت أنظار العديد من المقبلين على الزواج لبعض الحيل التي تخدم أغراضهم في شراء شبكة ذات قيمة، وفي الوقت نفسه، تتناسب مع التكاليف المادية المتوفرة، وهو ما فعله مؤخرًا للمرة الأولى، عروسان بمحافظة الغربية، إذ اشتريا شبكة كاملة من الفضة بديلًا عن الذهب.

تفاصيل شبكة عروسين طنطا

ومع الحيلة التي لجأ لها العروسين بعد الاتفاق بينهما، اشتريا شبكة كاملة من الفضة مكونة من دبلة وخاتم وتوينز وسلسلة فضة، وبلغ وزنها 40 جرام فضة، ما يعادل 1800 جنيه.

وقال صاحب أحد محال الفضة، إن الدبلة والتوينز مطليتان بماء الذهب، ولا يمكن التفرقة بينهما وبين الذهب الخالص.

سعر الفضة المطلية بماء الذهب

وخلال حديثه لـ«هن»، كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، عن سعر جرام الفضة المطلية بماء الذهب اليوم، موضحًا أن المحلي منها يصل لـ50 جنيهًا، فيما يتراوح المحلي ما بين 35 و40 جنيهًا.

أما عن طلاء الفضة بالذهب واللجوء لها كبديلًا عنه، قال «نجيب»، إنه نظرًا لتقارب كثافة كل من الذهب والفضة، فلا يمكن لطلاء الذهب البقاء لفترة طويلة على معدن الفضة: «مش بيثبت عليها لفترة كبيرة، ممكن يفضل لشهرين تلاتة بس بالكتير».

ومع تعدد الحيل التي بدأ الكثير من الأشخاص في الاتجاه إليها لشراء الذهب، أوضح نادي نجيب، أنه يمكن أيضًا الإقبال على شراء الذهب بأعيرة 9 و12 و14، وذلك لانخفاض أسعارها عن بقية الأعيرة الأخرى: «ممكن بدل ما الناس تشتري فضة، تشتري ذهب بأي عيار من التلاتة، لأنهم في الأول والآخر هيشتروا دهب أصلي، ويقدروا يبيعوه أي وقت ويكسبوا فيه كمان».