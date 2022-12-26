نصائح للاحتفال برأس السنة لتجنب أمراض الشتاء.. «حضّري الكمامات والكحول»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحب الجميع الاحتفال برأس السنة واستقبال العام الجديد، بأشكال مختلفة كالتجمع مع العائلة والأصدقاء أو السفر وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تناول الأطعمة المميَّزة وصنع الذكريات، لكن يجب عند الاحتفال توخي الحذر للتوافق مع أسلوب حياة صحي؛ فالعام الجديد هو الوقت المثالي لبدء حقبة جديدة من الحياة الصحية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» نصائح للسيدات، للحذر من الأمراض خلال احتفالات رأس السنة لعام 2023، بحسب موقع «The Econimic Times» العالمي.

نصائح للاحتفال بالعام الجديد

احتياطات عند الخروج للاحتفال

يجب عند الخروج لحضور فعاليات ليلة رأس السنة، مراعاة الآتي:

- ارتداء الكمامة في الأماكن العامة مثل المطاعم ووسائل النقل العام.

- تحذير الاختلاط بالأشخاص عن قرب.

- ارتداء الكمامة بشكل صحيح فوق الأنف والفم.

- الحفاظ على مسافة آمنة مع المحيطين بقدر الإمكان.

- تجنب الازدحام والأماكن الداخلية سيئة التهوية.

- غسل اليد بالماء والصابون واستخدام الكحول.

- تناول الأطعمة الطازجة غير المصنعة.

- اتباع نظام متوازن غني بالفواكه والخضروات.

- من الأفضل البقاء في المنزل إذا كنتِ مريضة.

احتياطات الاحتفال في السفر

- إذا كنتِ تنوين السفر يجب إتخاذ الإجراءات التالية:

- النظافة أولًا إذ أن أفضل طريقة للاعتناء بنفسك وحماية من حولك هي المحافظة على النظافة الجيدة، وبشكل دوري عند السفر.

- الحصول على اللقاحات.

- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

- الابتعاد عن التواجد في الأماكن العامة، إذا لم تحصلي على الجرعات الكاملة للقاح.

- إذا كنتِ معرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، يجب تجنب مخالطة أي مريض أو مصاب بالأعراض.

- تجنب لمس الأنف والفم.

احتياطات الاحتفال في المنزل

- احرصي على تنظيف وتعقيم الأسطح والأشياء التي يتم لمسها، بشكل متكرر بين الاستخدام.

- الحد من عدد الضيوف أو تقسيمهم على أيام مختلفة.

- جعل الأقنعة متاحة لضيوفك، لمن يريد ارتدائها.