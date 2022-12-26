7 نصائح للأمهات للحفاظ على صحتهن خلال الحمل.. بينها «تطعيم التيتانوس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف كثيرة تسيطر على السيدات خلال فترة الحمل حتى موعد الولادة، خوفًا من فقدان الجنين دون قصد لأي سبب من الأسباب، أو الاصابة بالأمراض المفاجئة التي تؤثر بالسلب على صحة الأم وجنينها وقد تؤدي للوفاة لأحدهما أو كلاهما، لذا تبحث الأمهات عن الطرق الصحية التي تساعد في الحفاظ على صحتهن وصحة الأجنة، فضلًا عن البحث عن التطعيمات الواجب أخذها للوقاية من تسمم الحمل الذي يصيب البعض منهن، ما يستلزم الخضوع لعملية إجهاض للجنين.

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للأمهات خلال فترة الحمل وإرشادات قدمتها حتى يحرصن على القيام بها، للحفاظ على صحتهن وصحة الأجنة، حتى يُولدوا بسلام وآمان.

تطعيم الأم للوقاية من التيتانوس الوليدي

ومن بين الإرشادات التي حددتها وزارة الصحة والسكان، للأمهات والسيدات خلال فترة الحمل، هي الانتظام في الزيارات للوحدة الصحية التي يساعد على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية، مع التطعيم بتوكسيد التيتانوس، الذي يحميها الحامل وجنينها من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي الذي ربما يؤدي للوفاة.

تغذية سليمة وتباعد بين الولادات

كما نوهت «الصحة» بضرورة اتباع التغذية السلمية في أثناء الحمل، ما يحمي الأم وطفلها من الأمراض، مع الحرص على المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل مرة كل شهر على الأقل حتى موعد الولادة، للاطمئنان على صحتها والجنين، بخلاف المباعدة بين الولادات من 3-5 سنوات.

وأشارت «الصحة»، إلى أنه يجب على الحوامل الولادة في المؤسسات الصحية على أيدي متخصصين، فهي أضمن وسيلة للحفاظ على حياتهن وأطفالهن، كما يمكنهن الحصول على الرعاية الصحية المستمرة للطفل بالمجان من مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز والوحدات الصحية.