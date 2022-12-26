كيفية التخلص من الكرش في 5 خطوات.. «نتيجة فعالة خلال 20 يوما»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد «الكرش» مشكلة عالمية يعاني منها الآلاف من الناس في الدول التي تستهلك نسبة كبيرة من الـ«فاست فود» والكحوليات والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية، لذا تعاني الكثيرات بسببه ويبحثن عن طرق التخلص منه في أقرب وقت.

كيف تتخلص من الكرش في 5 خطوات؟

للإجابة عن سؤال كيف تتخلص من الكرش في 5 خطوات؟، طرح موقع «time» البريطاني مجموعة من الخطوات تساعد على حرق دهون الكرش في 20 يوما، مع الاستمرارعليها، منها الآتي:

1- قلل من استهلاك السكريات أو امتنع عنها

استخدم سكر الدايت أو العسل أو السكر المستخرج من الأوراق بدلا من السكر العادي، للسيطرة على مرض السكري وتقليل نسبة السكر في الدم، فهذه المكونات الطبيعية الخالية من السعرات الحرارية.

2- تجنب الأطعمة المقلية

الخطوة التالية للتخلص من الكرش هي تجنب الأطعمة المقلية، بدلا من تناولها وهي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون وتسبب السمنة، واستخدم الأطعمة المسلوقة أو المطبوخة على البخار لتحقيق خسارة كبيرة في الوزن.

3- ابتعد عن المشروبات الغازية

قلل من استهلاك للمشروبات الغازية والصودا؛ لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، يضيف سعرات حرارية غير ضرورية للجسم، ويعطل برنامج التمرين بعد تناوله.

4- تناول كمية كافية من الفاكهة والخضروات

من الخطوات الأساسية لفقدان الوزن هي النظام الغذائي الذي يحتوي على الفواكه والخضروات، نظرا لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والألياف، وقليلة السعرات الحرارية، لذا فهي مفيدة جدًا لفقدان الوزن.

- حاول أن تأكل السلطة قبل الغداء أو العشاء لإشباع جوعك وتناول كميات أقل في الليل.

- تناول طبقا كبيرا من سلطة الخضار مع وجبة منخفضة السعرات الحرارية، وتأكد من تناول الفاكهة أثناء النهار، كما يجب أن تتناول طعامك ببطء، تلك الخطوة تجعل عقلك يشعر بالشبع بشكل أسرع، ولن ترغب في تناول الكثير.

- امضغ طعامك جيدًا؛ إذ يساعد ذلك في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم، وسيجعلك تفهم مذاق الطعام بشكل أفضل.

5- قلل من الأطعمة المالح

الخطوة الأخيرة يجب أن تقلل من تناول الطعام المالح، خاصة أنه يتسبب في احتباس الماء بالجسم وانتفاخ معدتك، لذلك في نظامك الغذائي لفقدان الوزن، تجنب الملح والأطعمة المالحة مثل الخيار المخلل وخبز العدس والوجبات الخفيفة.

-استخدم الأرز البني

يحتوي الأرز البني على ألياف أكثر وسعرات حرارية أقل، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، كما أنه غني بالنخالة ويخفض مستويات الكوليسترول.

- تناول دقيق الشوفان

يمنحك تناول دقيق الشوفان على الإفطار الطاقة حتى وقت الغداء، ولن ترغب في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، مما يساعد على زيادة معدل الأيض في الجسم وستفقد الوزن.

رجيم رضوى الشربيني للتخلص من الوزن الزائد

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني عرضت عبر برنامجها «هي وبس» النظام الغذائي الذي اتبعته وكان عبارة عن الآتي:

وجبة الإفطار

تعد وجبة الإفطار هي الوجبة الأساسية في النظام الغذائي بشكل عام لذلك يجب ان تكون كالآتي:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت.

أو بيضة مسلوقة.

أو أومليت زيت أو جبن ملح خفيف.

سلطة، أو 2 شريحة فلمنك أو 2 شريحة شيدر + نصف رغيف بلدي + شاي باللبن أو قهوة.

وجبة الغداء

أما وجبة الغداء اعتمدت فيها الاعلامية رضوى الشربيني على نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة.

نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة أو 3 أسماك مشوية أو 2 بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف.

4 ملاعق خضار بدون سمن أو زيت أو مسلوق بدون سمن أو زيت أو مسبك وثمرة فاكهة.

وجبة العشاء

تتمثل وجبة العشاء في تناول نصف رغيف بلدي، جبن ملح خفيف، سلطة أو 3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 زبادي لايت، كما ويمكن خلال الأسبوع الأول إضافة 2 ملاعق سكر يوميا، مع ممارسة التمارين الرياضية حسب تعليمات الطبيب.