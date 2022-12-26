أفضل التمارين لشد الجسم بالكامل.. 5 خطوات لا تستغني عنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام من الأمور الحياتية التي يحتاجها كل شخص بشكل أساسي، وذلك حفاظًا على لياقته البدنية، فضلا عن أنها تساهم في العديد من الأمور، كضبط مستويات ضغط الدم، وقلة نسب الكوليسترول، إلى جانب شد الجسم بصورة ملحوظة، ومنع تراكم الدهون أسفل الجلد.

أفضل التمارين لشد الجسم

وعادة ما يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل التمارين لشد الجسم والتي يسهل ممارستها في المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية، وهي ما نستعرض أبرزها حسب ما قدم موقع sworkit العالمي.

1- تمارين الضغط

تمرين الضغط على كل جزء من جسمك يعد مهما للغاية، فقط مارس 3 مجموعات مكونة من 12 عدة، ثلاث مرات في الأسبوع.

2- تمارين «الاسكوات»

تساهم ممارسة هذا النوع من التمرينات الرياضية، في قوة الساقين والأرداف بصورة ملحوظة، كما أنها تعطي مظهرًا جيدًا لهم، وتعزز مهامهم الوظيفية.

3- تمرين القرفصاء

تمرين القرفصاء يقوي الجزء السفلي من الجسم وكذلك عضلة القلب، كما أنه يزيد من مرونة الساقين، وحرق نسبة من السعرات الحرارية، لأنه يعمل على تقوية عضلات الجسم.

4- تمارين البطن

تعد تلك التمارين طريقة رائعة للتخلص من دهون منطقة البطن، وذلك من خلال التمدد لأقصى ما يمكن إلى الخلف ومن ثم الرجوع للمس الركبتين؛ إذ تساهم تلك الطريقة في شد عضلات البطن بشكل ملحوظ.

5- تمارين القفز لأعلى

يساهم أداء هذا التمرين في ضبط معدلات ضربات قلبك، وتنشيط الدورة الدموية، وكذلك شد الجسم.