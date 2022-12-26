كائنات دقيقة تهدد منزلك في غفلة.. 5 طرق فعالة للتخلص منها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد عث الغبار في منزلك أحد أكثر مسببات الحساسية والربو شيوعًا، نظرًا لأنها يصعب رؤيتها بالعين المجردة، لذلك قد يكون من الصعب تحديد ومعرفة كيفية التخلص منه، ويعتبر من المستحيل التخلص منه في منزلك تمامًا، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحد من تواجده، وبالتالي الحد من ظهور أعراض الحساسية وفرصة الإصابة بنوبات الربو.

ما هو عث الغبار؟

عث الغبار هي عنكبوتات مجهرية تعيش في جميع أنحاء المنزل، بما في ذلك الوسائد والألعاب والأثاث وقطع الملابس وغير ذلك، ويقدر طولها من 1/4 إلى 1/3 ملليمتر فقط، وتنتشر في جميع أنحاء العالم، ولكنها تفضل بشكل خاص البلدان ذات البيئات الحارة والرطبة، وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها تترك الكثير من الفضلات حولها، وهي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاعلات الحساسية والربو، بحسب ما ذكر موقع mymove.

خطوات للتخلص من عث الغبار

1- تنظيف الفراش الخاص بك بانتظام

من أفضل الطرق لقتل عث الغبار في منزلك، وخاصة غرفة النوم، هي غسيل أكياس الوسائد والملاءات والبطانيات والأغطية بانتظام، فقط اغسليها بالماء الساخن بدرجة حرارة لا تقل عن 130 درجة فهرنهايت ثم جففيها في مكان ساخن لمدة 15 دقيقة.

2- استخدام أغطية مقاومة للحساسية

حماية مرتبتك ومفروشاتك بغطاء مقاوم لعث الغبار بسحاب يضع حاجزًا بينك وبين العث.

3- تنظيف السجادة والمفروشات والوسائد الناعمة

يمكن للسجاد والستائر والمفروشات الناعمة حمل الجلد الميت التي يتغذى عليه العث، وهو جزء طبيعي من الغبار المنزلي، لذلك يتعين عليكي تنظيفهم باستمرار وبصورة جيدة.

4- استخدام قطعة قماش مبللة

نفض الغبار عن منزلك بانتظام بقطعة قماش مبللة هو طريقة أخرى للحد من مصدر غذاء العث، فقط اشطفي قطعة القماش، وابدأي في المسح بها على قطع الأثاث المختلفة.

5- تقليل الرطوبة في منزلك

يحب العث الرطوبة العالية، لذا فإن إحدى الطرق السهلة للتخلص منها هي استخدام مزيل الرطوبة، لأنها تساعد على تحسين جودة الهواء.