لماذا يظهر الكرش عند الرجال بعد الزواج؟.. أطباء يجيبون

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الرجال عقب الزواج بسبب ظهور البطن «الكرش»؛ إذ يظهر لدى بعضهن بسبب زيادة الوزن بشكل عام، وزيادة الدهون في منطقة البطن بشكل خاص، الأمر الذي يعطي شعورا بعدم الراحة وصعوبة في الحركة أيضًا، فضلًا عن المظهر غير المناسب والمخاطر الصحية على المدى البعيد بسبب الدهون.

لماذا يظهر الكرش عند الرجال بعد الزواج؟

ويتسائل الكثير من الرجال عن سبب ظهور البطن «الكرش» بعد الزواج، الأمر الذي يطرح العديد من الاستنتاجات التي أجاب عنها الأطباء.

وفي هذا الصدد، أجاب الدكتور رامي صلاح الدين، على هذا السؤال خلال حديثه لـ«هُن» مؤكدًا أن تغير النظام العام في كميات ونوعية الطعام هو السبب في ظهور البطن عند الرجال عقب الزواج.

وقال «صلاح الدين»: «توقيت الأكل بعد الجواز بيتغير غير الكميات اللي بتختلف، ونوعيات الأكل خاصة أن أغلب الزوجات بيعملوا أكل مليان دهون ونشويات، ومع قلة الحركة بيظهر الكرش».

وتابع استشاري تغذية العلاجية: «للأسف دي بتكون تجربة سنة كاملة، ووقتها بتحصل المشاكل دي والاتنين بيزيدوا لكن نشاط الزوجات في البيت بيحرق الدهون».

أسباب ظهور الكرش عند الرجال بعد الزواج

كما أوضح الدكتور محمد الحوفي، رئيس لجنة سلامة وصحة الغذاء بجامعة عين شمس، في حديثه مع «الوطن» أن الرجال قبل الزواج لا ينتظمون في تناول الواجبات، فضلا عن الحركة المستمرة، عكس ما يحدث بعد الزواج، وغياب هذا الأمر أهم أسباب ظهور الكرش.

ونصح «الحوفي» بممارسة الرياضة وتناول الخضراوات والفاكهة باستمرار، للمساهمة في تقليل ظهور الدهون بمنطقة الكرش.