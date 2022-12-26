9 نصائح مهمة في تربية الأولاد.. منها تجنب الضرب واحتواء الطفل

القاهرة - سمر حسين - ماما

التربية السليمة والأخلاقيات من أهم الأمور التي يسعى إليها الأهالي غرسها في عقل الطفل ليكون شخصا سويا عند الكبر، إلا أن الكثير من الأسر يقعون في بعض التصرفات الخاطئة مع الأبناء، ما يسبب لهم مشكلات نفسية، تؤثر عليهم بالسلب في حياتهم، لذا يجب اتخاذ الحذر.

هايدي المصري المدربة التربوية والخبيرة النفسية، تقدم عبر «هن»، 9 نصائح مهمة للأهالي يجب التركيز عليها عند التعامل مع الطفل، لتجنب تعرضه لمشكلات سلبية.

9 نصائح للأهل للتعامل مع الطفل

- عندما تستمر في انتقاد طفلك طوال الوقت، لن يتوقف عن حبه لك ولكن عن محبة نفسه.

- سعادة الطفل تعود إلى مواقف وأفعال الأسرة لذا انتبه جيدا.

- الصدق من الأمور المهمة التي يجب أن يعتاد الطفل عليها، لذا يجب أن تكون صادق معه وبشكل عام في الحياة.

- لا ترد صراخ الطفل بالصراخ في وجهه، لأن ذلك يجعله يتعلم أن الصراخ لغة المناقشة.

- يجب التركيز على الكلام الذي تقوله له دائما، لأنه سيكون جزء من قصته بالمستقبل لذا لا تفسد حكايته بكلمات لا يمكن الرجوع عنها.

ضرب الطفل يدمر شخصيته

- الابتعاد تماما عن ضرب الطفل، لأن ذلك يدمر شخصيته ويشوه صورة القدوة له.

- احتواء الطفل والطبطبة عليه واحتضانه حتى لا يبحث عنه من الآخرين بطرق خاطئة.

- الحرص على التعامل بعدل مع الأبناء وعدم التمييز لحماية علاقتهم ببعض.

- لا تجعل الطفل أو تشجعه على نقل كلام الآخرين إليك لأن ذلك يجعله ينقل الأسرار ويفضل النميمة.