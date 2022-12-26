الامارات | السباحة تساعد على تخفيف آلام الرقبة

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شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة تساعد على تخفيف آلام الرقبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب العظام الألماني، الدكتور ديفيد كريستوفر كوبوش، إن «السباحة تساعد على تخفيف آلام الرقبة، إذ تعمل على تقوية عضلات الصدر والكتف، ما يعود بالفائدة على عضلات الرقبة والفقرات العنقية».
وأوضح أنه «يُشترط لذلك عدم إبقاء الرأس فوق الماء طوال الوقت، لذا تُعدّ السباحة على الظهر أفضل للرقبة. وفي حال سباحة الصدر ينبغي إنزال الرأس تحت الماء في مرحلة الانزلاق من حين إلى آخر».
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