الامارات | نافورة القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عدد من الزوار يلهون ويتبردون وسط نافورة مياه القرية العالمية في دبي.

وتشهد القرية إقبالاً كبيراً في موسمها الـ27، حيث تميزت واجهات الأجنحة هذا الموسم بتغييرات كبيرة، كما حرص المنظمون على أن يعكس كل جناح المعالم التراثية للثقافات المشاركة بطريقة مبتكرة، وباتت الواجهات بمثابة متحف عالمي، يضم أشهر المعالم السياحية والتراثية لـ27 جناحاً، تمثل أكثر من 90 ثقافة مختلفة من كل بقاع العالم، في تناغم يرسّخ مكانة القرية العالمية في تواصل الثقافات والتعرف إلى حضارات العالم في دبي.