«شمي ريحته».. إزاي تختاري زجاجة «ماء الورد» السليمة لوضعها على بشرتك؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعاني أصحاب البشرة الجافة في الشتاء، من الخشونة والحكة وتقشر الجلد، ربما يختلف المكان الذي تظهر فيه هذه البقع من شخص لآخر، لكنها حالة شائعة جدًا تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن من الممكن تحسين بشرتك الجافة عن طريق ترطيبها ووضع واقٍ من الشمس على مدار السنة.

ماء الورد حل مثالي

ماء الورد أحد هذه العلاجات للبشرة الجافة، لكن لا يمكنه في حد ذاته تجديد شباب بشرتك؛ ومع ذلك، عند دمجها مع مكونات ترطيب أخرى يمكن أن توفر لك ترطيبًا طويل الأمد مع تحسين قوامه أيضًا، ما يجعلها حلًا مثاليًا للبشرة الجافة، خاصة إنها تنقي المسام بكفاءة دون تجفيفها.

كفية اختيار ماء ورد صحية؟

تحتاج إلى شراء ماء الورد النقي للاستفادة من فوائده، إليك كيف يمكنك اكتشاف ماء الورد عالي الجودة، على النحو التالي، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي المعني بالصحة والتجميل «boldsky»:

لون ماء الورد نقي شفاف دائمًا.

ابحث عن ماء الورد المقطر بالبخار.

يجب أن تكون الورد والمياه المقطرة هي المكونات الوحيدة المدرجة في الزجاجة.

إذا كان رذاذ وجه الورد الخاص بك تنبعث منه رائحة الورود بقوة، فمن المحتمل أنه يحتوي على عطر، وهذا أمر غير آمن للتطبيق على وجهك.

إذا كان ماء الورد الذي تشتريه بسعر زهيد جدًا، فلا تشتريه.

طرق استخدام ماء الورد للبشرة الجافة

1. ترطيب ماء الورد للبشرة الجافة

ستحتاج إلى:

1 ملعقة كبيرة ماء ورد نقي

وسادة قطنية

منشفة

منظف للوجه ومرطب

الخطوة 1:

بعد تنظيف وجهك بالوجه بالمنظف​​، جفف وجهك بقطعة قماش ناعمة.

الخطوة 2: خذ قطعة قطن وقم بغمرها بماء الورد وضعها على وجهك بلطف.

الخطوة 3: اتركه حتى يجف.

الخطوة 4: بعد أن يجف وجهك، رطبيه بمرطب لطيف.

تغذية وتنعيم البشرة

سوف تحتاجين إلى:

بتلات الورد وماء الورد

الشوفان المطحون

الزبادي.

الخطوة 1: نقع البتلات في الماء لمدة 30 دقيقة.

الخطوة 2: اطحنيهم واخلطيهم مع ماء الورد والشوفان والزبادي.

الخطوة 3: دلكي المزيج برفق على وجهك بحركة دائرية صغيرة.

الخطوة 4: اتركه لمدة 10 دقائق.

الخطوة 5: اشطفيه بالماء.

تعد هذه واحدة من أفضل الطرق لاستخدام ماء الورد للبشرة الجافة.