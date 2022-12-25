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بعد 17 سنة.. كيف تغيرت ملامح الطفلة مها عمار بطلة فيلم «حرامية في كي جي تو»؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مها عمار

«متقوليش يا أمورة».. عبارة شهيرة للطفلة الفنانة مها عمار، في فيلم «حرامية في kg 2 »، ظلت عالقة في أذهان الكثيرين ممن ارتبطوا بالعمل السينمائي.

مها عمار الطفلة التي انطلقت بـ«سرعة الصاروخ» في سن مُبكر، وسط ألمع نجوم السينما والدراما، قبل أن تقرر الاعتزال وهي في عمر الـ11 سنة، وفقًا لما ذكرته من قبل مع الإعلامية إسعاد يونس، لم تقف أعمالها على التمثيل فقط، بل خاضت تجربة التقديم التلفزيوني عقب نجاح الفيلم، ببرنامج «نجوم في kg 2 » رفقة 30 فنانا على مدار 30 حلقة. 

وعلى الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني، لاتزال الفنانة مها عمار، تشارك متابعيها بالكثير من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل  الصور والفيديوهات «إنستجرام» ليتذكرها الرواد على الفور، ويتفاعلون معها.  

كيف تغيرت ملامح الطفلة مها عمار؟

ومع مرور السنوات، واختفاء «مها» لفترات طويلة، عادت مُجددًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بالكثير من اللقطات والصور التي بدت فيها متغيرة الملامح بشكل كبير. 

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من هي مها عمار؟ 

وإليكم أبرز المعلومات عن مها عمار، وفقًا لحديث سابق مع الإعلامية إسعاد يونس.

- ولدت مها عمار في 15 مارس عام 1994.

- اكتشفتها المخرجة ساندرا نشأت التي تبنت موهبتها من الإعلانات وحتى الأعمال الفنية.

- كان أول ظهور لها على شاشة السينما، من خلال فيلم «ليه خلتني أحبك» مع كريم عبدالعزيز، منى زكي وأحمد حلمي عام 2000. 

-  في 2001 شاركت في فيلم «السلم والثعبان» بدور ابنة الفنان هاني سلامة.

- اشتهرت خلال دور «نسمة بنت السباعي» بفيلم «حرامية في كي جي تو»، مع كريم عبدالعزيز، وحنان ترك، عام 2001.

- قدمت برنامج كوميدي «نجوم في كي جي تو» مع 30 فنانا.

- تشاركت فيما بعد بأفلام «خالتي فرنسا»، و«سيب وأنا سيب». 

- ظلت تهتم أكثر بالدراسة بعد توقفها عن الفن من عمر الـ11 حتى الـ15 عاما، قبل أن تنتقل مع أسرتها لألمانيا وتترك البلاد. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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