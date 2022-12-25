إزاي تحضري أكلات الكريسماس بأقل الفلوس في بيتك.. كوكيز وفطيرة وتارت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع الاستعدادا لاحتفالات الأعياد ورأس السنة الميلادية، تفضل العديد من الأسر الاحتفال بالمنزل، إذ تبحث ربات المنازل على وصفات مميزة ومبتكرة لتحضيرها في المنزل بتكلفة قليلة، لتقديمها خلال العزومات والتجمعات العائلية خلال احتفالات الكريسماس.

تحضير أكلات الكريسماس في المنزل

ويقدم «هن» لربات المنازل، في السطور التالية، عددا من الوصفات المميزة والمختلفة لإعدادها في أعياد الكريسماس ورأس السنة، وفقًا لما قدمته الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج « اتفضلوا عندنا» على «سي بي سي سفرة»، بطريقة بسيطة وسهلة.

فطيرة الكريسماس لوف

- مقادير فطيرة الكريسماس لوف:

3 وربع كوب دقيق

ربع كوب سكر

نصف كوب زبدة

ثلاثة أرباع كوب لبن حسب الحاجة

ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب ماء دافئ

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

فانيليا

كوب جبنة كريمية

ربع كوب كريمة لباني

مربى كريز

كريز مسكر

سكر بودرة

طريقة عمل فطيرة الكريسماس لوف

في بولة عميقة، اخلطي الدقيق مع الزبدة والملح حتى يصبح مثل الرمل.

قلبي الماء مع الخميرة والسكر وتضاف للخليط السابق.

اخلطي البيض مع الفانيليا، ثم ضيفي اللبن حتى تحصلي على عجينة طرية.

اتركي العجين يتخمر ساعة.

اخفقي الجبنة الكريمي مع الكريمة اللباني.

شكلي العجينة حسب الرغبة، وافردي عليها خليط الجبنة الكريمي ثم المربى مع الكريز.

ضعي على الوجه شرائط من العجينة ثم تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تحمر.

بعد النضج رشي الوجه بالسكر البودرة، وتقدم مزينة بالكريز.

كوكيز الكريسماس الحادق

مقادير كوكيز الكريسماس الحادق:

كوب زبدة.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

فلفل أسود.

2 بيضة.

نصف كوب جبنة ريكوتا.

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة.

للتقديم:

سلامي.

جبنة كريمي.

زيتون.

طريقة عمل كوكيز الكريسماس الحادق

- في البداية حضري العجين بخلط البيض والسكر والملح والفلفل الأسود.

- ضيفي الزبدة المذابة لخليط البيض.

- اخلطي الدقيق مع الملح، ثم ضيفيه لخليط الزبدة والبيض، وقلبي كل المكونات حتى الحصول على عجينة.

- غطى العجيبنة وتترك لترتاح، للحصول على القوام المطلوب.

- افردي العجينة بالنشابة ثم قطعيه بالقطاعات

- رصيه في صينية، وتوضع بالفرن حتى تمام النضج.

- على الجانب الآخر، اخلطي الطماطم والزيتون والجبنة البارميزان، والسلامي المفروم.

- اخلطي الجبنة الكريمي مع الجبنة الريكوتا والبارميزان.

- ضيفي جزء من خليط الأجبان لخليط الطماطم، ثم يحشى البسكوت بخليط الطماطم ويزين بالزيتون والطماطم ويقدم.

تارت الكيوي للكريسماس

- مقادير تارت الكيوي للكريسماس

للكيك

4 بيضة

كوب زيت

كوب لبن

كوب سكر

4 باكو فانيليا 300 جرام

دقيق باكو بيكنج بودر

الصوص

لتر ماء

5 حبة كيوي شرائح

4 ملعقة كبيرة سكر

عصير ليمونة

5 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة زبدة

التزيين

شرائح كيوي

شرائح ليمون

ورد مجفف

طريقة تحضير تارت الكيوي للكريسماس

حضري الكيك أولًا، بخلط البيض والسكر والزيت واللبن جيدا.

ضيفي للخليط الفانيليا وخليط الدقيق والبيكنج بودر والملح ويقلب كل الخليط بلطف.

ضعي الكيك في الفرن حتى تمام النضج، ثم تترك لتبرد ثم يفرغ القلب.

حضري الصوصن من خلال خلط الماء والكيوي والسكر وعصير الليمون والنشا.

ضعي الخليط في إناء على النار ليغلي.

ضيفي على وجه الكيك وتوضع في الثلاجة لتبرد وتتماسك.

يزين التارت بشرائح الكيوي والليمون والورد المجفف، ثم تقدم.