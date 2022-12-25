15 فائدة مذهلة لجسمك عند تناول «لبان الدكر».. يعالج النسيان ويقضي على التجاعيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر «لبان الدكر» من الوسائل التي انتشرت مؤخرًا للتخلص من زيادة الوزن والعلاجات المنزلية للكثير من الأمراض بسبب خصائه الطبية المهمة في مجال العلاج بالأعشاب، منها تعزيز نشاط الدماغ والذاكرة وغيرها من الفوائد التي نشرتها الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأيضًا وفقًا للموقع البريطاني «healthwir».

فوائد «لبان الدكر»

يعد «لبان الدكر» من المنتجات الغنية بالفوائد الصحية التي تدعم العديد من الوظائف بالجسم، منها الآتي:

تقوية صحة القلب.

دعم وتقوية الدماغ.

تخليص الجسم من الشعور بالخمول والكسل.

محاربة النسيان.

معالجة السعال.

تنشيط الكلى، والقضاء على المشكلات الصحية التي قد تُصاب بها.

تسكين آلام البطن والصدر؛ وذلك بفضل احتوائه على حامض الأبسوليك.

علاج التهاب العيون.

مضاد للسموم.

المساعدة في جبر الكسور.

تقوية جهاز المناعة.

تهدئة المعدة، وتسهيل الهضم.

دور «لبان الدكر» في التنحيف

وقالت الدكتورة إيمان أشرف، خبيرة التغذية في حوار سابق لـ «هن»: «إن «لبان الدكر» يعد من المواد الشائعة للاستخدام في علاجات الطب البديل، كما يساهم في فقدان الوزن لكن بصورة غير مباشرة، وذلك لأنه يعمل على تسهيل عمليات الهضم، وهو ما يقلل الشعور بالإمساك، بالإضافة إلى أنه يعمل كمحفز خاصة عند تناوله بشكل يومي على معدة فارغة في الصباح الباكر».

بالإضافة إلى كون «لبان الدكر» له دور فعال في علاج السمنة او المساعدة على التنحيف والتخلص من الوزن، يحسن صحة الجلد والبشرة نظرًا لامتلاكه خصائص مُضادّة للالتهاب ومُضادّة للأكسدة، قالت أمينة طاهر، خبيرة التجميل، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر شاشة «دي إم سي»، أن «لبان الدكر» له فوائد للبشرة والشعر بسبب خصائصه المهمة في الحفاظ عليهما وهي كالآتي:

1- يساهم في تنظيف وعلاج البشرة من البثور السوداء.

2- يساهم في شد الوجه، وبالتالي القضاء على التجاعيد بصورة ملحوظة.

3- يعمل على ترطيب الوجه جيدًا ويخلص البشرة من الشوائب.