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مفاجآت في حفل زفاف شاهندة عصام الحضري.. طبل أبو العروسة يبهر الحضور «فيديو»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاهندة الحضري

وسط أجواء مبهجة احتفلت ليلة أمس، شاهندا الحضري، بحفل زفافها داخل أحد الفنادق الكبرى الشهيرة في القاهرة، إذ سادت لحظات الفرح والسعادة البالغة بين أفراد أسرة العروس، التي جرى توثيقها عبر عدد من صفحات موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

احتفالات و«زغاريط» خلال الاستعداد للزفاف 

وخلال استعداد العروس ابنة عصام الحضري في اللحظات الأخيرة قبل حفل زفافها، احتلفت بها والدتها وشقيقاتها بالغناء والزغاريط، إذ انسجمن جميعهن في أثناء الأجواء الاحتفالية مع الأغنيات المختلفة.

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فيما ظهرت والدة العروس، السيدة «صابرين» زوجة عصام الحضري، في لحظة مؤثرة وهي تبكي، بعد رؤيتها لابنتها خلال الـ«first look» داخل القاعة المخصصة للزفاف، كما بكى «الحضري» في أثناء رقصه معها، ثم ظهر وهو يتفاعل مع غناء المطرب «أوكا» وممسكًا بالطبل عازفًا عليه وسط تفاعل الحضور.

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أبرز مشاهد زفاف ابنة عصام الحضري 

وشهد حفل زفاف شاهندة الحضري، حضور نخبة من اللاعبين ومشاهير الفن والغناء من بينهم، أحمد حسن وباهر المحمدي، والفنان حسن الرداد، ومطربين المهرجانات الشعبية أوكا وحودة بندق، الذين أشعلوا الزفاف بمهرجانتهم الشهيرة.

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فستان زفاف شاهندة الحضري 

وأطلت العروس بفستان لامع أنيق، جاء من تصميم مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، إذ بدا منفوشًا باللون الأبيض، ومرصعًا بالألماس، وبموديل «الأوف شولدر»، والأكمام الشفافة المرصعة بالفصوص اللامعة، كما اعتمدت على الشعر المنسدل الويفي، والمكياج الترابي والعيون السموكي، بينما تألق العريس ببدلة بيضاء أنيقة وجذابة. 

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وفي أثناء الحفل، ظهرت شاهندة الحضري بإطلالة أخرى، تمثلت في فستان مجسم ولامع باللون الأبيض أيضًا.

عقد قران ابنة عصام الحضري

وقبل يومين من حفل الزفاف، احتفلت شاهندة الحضري بعقد قرانها، الذي جاء داخل المنزل وسط أجواء عائلية في حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

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وظهرت خلاله العروس مرتدية «جامب سوت» أبيض اللون، وذو أكمام طويلة من اللون ذاته، حيث تميز ببساطة تصميمه، ومن تصميم سامو هجرس أيضًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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