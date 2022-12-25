طريقة عمل كيكة البرتقال بخطوات سهلة.. «مكونات موجودة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر كيكة البرتقال من الحلوى الشهيرة في فصل الشتاء، وذلك بسبب توافر معظم مكوناتها في المنزل وأهمها البرتقال والسكر والدقيق والبيض، إذ إنها من التقاليد التي تحبها الأمهات وتقدمها لأطفالهن بين الحين والآخر خاصًة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من وجود مئات الأنواع من الكيك بأطعمة مختلفة، لكن تظل كيكة البرتقال هي الأسهل والأقرب لقلوب الكثير من الناس في الشرق الأوسط.

في التقرير التالي يقدم «هن»في التقرير التالي، طريقة عمل كيكة البرتقال على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي، بطريقة بسيطة ومكونات متاحة لديكِ في المنزل، حتى تقدميها لأطفالك في ليالي الشتاء الباردة.

مكونات كيكة البرتقال

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

3 بيضات.

كوب سكر.

نصف كوب زيت ذرة.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة عصير برتقال.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة متوسطة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

طريقة عمل كيكة البرتقال