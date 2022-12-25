طريقة عمل كيكة البرتقال بخطوات سهلة.. «مكونات موجودة في مطبخك»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
تعتبر كيكة البرتقال من الحلوى الشهيرة في فصل الشتاء، وذلك بسبب توافر معظم مكوناتها في المنزل وأهمها البرتقال والسكر والدقيق والبيض، إذ إنها من التقاليد التي تحبها الأمهات وتقدمها لأطفالهن بين الحين والآخر خاصًة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من وجود مئات الأنواع من الكيك بأطعمة مختلفة، لكن تظل كيكة البرتقال هي الأسهل والأقرب لقلوب الكثير من الناس في الشرق الأوسط.
في التقرير التالي يقدم «هن»في التقرير التالي، طريقة عمل كيكة البرتقال على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي، بطريقة بسيطة ومكونات متاحة لديكِ في المنزل، حتى تقدميها لأطفالك في ليالي الشتاء الباردة.
مكونات كيكة البرتقال
3 أكواب من الدقيق.
ملعقة كبيرة بشر برتقال.
3 بيضات.
كوب سكر.
نصف كوب زيت ذرة.
كوب حليب.
ملعقة كبيرة عصير برتقال.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة متوسطة بيكنج بودر.
رشة ملح.
ملعقة كبيرة خل أبيض.
طريقة عمل كيكة البرتقال
- لعمل كيكة البرتقال، أولًا ضعي الدقيق في وعاء كبير وضيفي له البيكنج بودر ورشة ملح ثم اتركيه جانبًا.
- في الخطوة التالية، احضري وعاء الخلاط الكهربائي، ثم اخفقي الحليب مع السكر والزيت وبشر البرتقال وملعقة عصير البرتقال.
- ضيفي البيض والفانيليا وملعقة الخل إلى الخليط السائل وكملي خفق في الخلاط.
- بعد خفق المكونات وتماسكها جيدًا، اوقفي الخفق وضعي السائل على وعاء الدقيق، ثم قلبي مكونات كيكة البرتقال جيدًا بالملعقة السيليكون في اتجاه واحد لتمنعي دخول الهواء لها.
- صبي خليط كيكة البرتقال في صينية فرن مدهونة ومبطنة برشة دقيق، بعد ذلك ادخلي كيكة البرتقال إلى الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة.
- اتركي كيكة البرتقال في الفرن مدة 25 دقيقة حتى تنضج ثم قدميها دافئة مع الشاي.