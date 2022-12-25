تُوفيت مرتين.. رحيل البلوجر السعودية شهد العنزي يثير تعاطف متابعيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة عاشها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالممكلة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلنت البلوجر السعودية جود العنزي، وفاة شقيقتها المدونة الشهيرة أيضًا شهد العنزي، بعد صراع طويل مع المرض، وهو ما أثار تعاطف الكثيرين من متابعي الشقيقتين.

جود العنزي تعلن وفاة شقيقتها

وأعلنت البلوجر السعودية الشهيرة جود العنزي، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، وفاة شقيقتها «شهد»، إذ دونت قائلة: «إنا لله وإنا إليه لراجعون، شهد راحت للي أرحم مني ومنكم، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة».

وسرعان ما لاقى منشور البلوجر جود العنزي، تفاعل الآلاف من متابعيها الذين حاولوا مواستها وتقديم واجب العزاء لها خلال التعليقات.

هاشتاج «شهد العنزي» يتصدر «تويتر»

وقبل أيام كانت أطلقت جود العنزي هاشتاج تحت عنوان «دعواتكم لشهد العنزي»، والتي طالبت متابعيها خلاله الدعاء بالشفاء العاجل لشقيقتها بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، أدت إلى دخولها في غيبوبة تامة لعدة أيام.

5 أيام كانت بمثابة الأمل للبلوجر جود العنزي وأسرتها في الاطمئنان على صحة شقيقتها، وهو ما كشفت عنه خلال تغريدة قبل 3 أيام، لكن القدر كان له رأي آخر بوفاة «شهد» قبل انقضاء فترة الاطمئنان عليها.

ودونت البلوجر السعودية حينها قائلة: «شهد الآن في غيبوبة وبالعناية المركزة، حالتها حرجة على أجهزة التنفس الصناعية لفترة ولكن وضعها مستقر من ناحية العلامات الحيوية، حالتها لا كويسة ولا هي خطيرة، 5 أيام على الأقل عشان يبين لهم وضعها ويوضح كل شي».

لحظة إنقاذ حياة شهد العنزي

وفاة مؤقتة تعرضت لها البلوجر شهد العنزي شقيقة جود العنزي لكنها عادت للحياة مرة أخرى، وذلك حسب ما كشفت الأخيرة في تغريدة قبل عدة أيام، قالت خلالها: «اللي صار إنها توفت وفاة مؤقتة، وأنعشوها لأخر اللحظات، لو تأخرنا 3 دقايق كان توفت، لكن الحمدلله على كل حال، الآن هي في غيبوبة يوم يومين نقول إن شاء الله وتصحى، لكن دعواتكم هي محتاجتها الآن».