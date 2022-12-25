زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار بعد ظهورهما الأخير.. «أحيوا عادة كل سنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من حين لآخر تخطف زوجة محمد صلاح الأنظار بظهورها معه، والذي جاء مؤخرًا، أثناء احتفالهم بأجواء الكريسماس داخل المنزل مع طفلتيهما «مكة» و«كيان»، إذ ظهر أفراد أسرة نجم الكرة العالمي وهم يرتدون «بيجامات» الاحتفال بليلة الكريسماس، وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وعادة ما تظهر زوجة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، برفقته في المناسبات المميزة، لكنها ليس لها تواجدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ظهور زوجة محمد صلاح باحتفالات الكريسماس

واعتادت زوجة محمد صلاح على الظهور معه في هذا التوقيت من كل عام، أثناء احتفالهم بأجواء الكريسماس وارتداء الملابس المنزلية القطنية الخاصة به، وهو ما لاحظه متابعيه خلال السنوات القليلة الماضية.

معلومات عن زوجة محمد صلاح

وخلال السطور الآتية نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة محمد صلاح:

1- تدعى ماجي محمد صادق.

2- تزوجت من نجم الكرة العالمي في 18 ديسمبر عام 2013.

3- جاء ظهورها الإعلامي لأول مرة برفقته، أثناء حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

3- درست في المدرسة نفسها التي التحق بها محمد صلاح وهي مدرسة «بسيون»، بمحافظة الغربية.

4- وجه لها محمد صلاح رسالة خاصة من قبل عبر الوسائل الإعلامية، والتي حرص خلالها على توجيه الشكر لها لقيامها بدعمه ومساندته دائمًا.

5- أنجبت منه طفلتين «مكة» و«كيان».

6- ظهرت زوجة محمد صلاح بأدوار مؤثرة في حياة زوجها، خاصة عقب انطلاقته في الكرة العالمية.

7- خطفت «ماجي» زوجة محمد صلاح، الأنظار نحوها بقوة قبل أشهر طويلة، وذلك بعدما ظهرت ببعض المناسبات المهمة رفقة زوجها، وبدت عليها ملامح فقدان الوزن بشدة، وهو ما نال إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حينها، الذين أشادوا بإرادتها في محاربة السمنة.