طفل ينقذ والدته من الخطر في آخر لحظة.. موقف مؤثر يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

مشهد لا تتعدى مدته الـ60 ثانية، أثار تعاطف الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما لاقى تداولًا واسعًا، ظهر خلاله طفل وهو يقوم بعمل بطولي؛ إنقاذ والدته من موقف خطر تعرضت له بشكل مفاجئ.

تفاصيل إنقاذ الطفل لوالدته

وخلال الفيديو المتداول، ظهرت الأم وهي عالقة داخل مرآب للسيارات، إذ حاولت التشبث بقوة بأحد الأعمدة الأفقية المرتفعة بالمكان، وذلك بعدما انزلق السلم الخشبي الذي كانت تقف فوقه أثناء عملها عنها، حسب ما ذكرت صحيفة «تايمز» الهندية.

وتُظهر اللقطات ركض الطفل الصغير البالغ من العمر 6 أعوام، نحو والدته بقوة، إذ حاول حمل السلم الخشبي الذي كان ثقيلًا لدرجة تفوق عمره، وعلى الرغم من ثقله إلا أنه حاول مرارًا وتكرارًا رفعه لإنقاذ والدته.

ولاقى المقطع آلاف الإعجابات عبر الإنترنت وتمت مشاركته بشكل واسع، وذلك لسرعة فطنة الصبي التي أنقذت والدته من إصابة محققة.

نجاح الطفل في إنقاذ والدته

نجح الطفل في رفع السلم الخشبي حتى يبقى أسفل والدته، وسرعان ما تمكنت الأم من استعادة توازنها والوقوف على درجاته حيث نجحت مهمة صغيرها في إنقاذها.

وسرعان ما لاقى الفيديو الذي وثق تلك اللحظات المؤثرة وكذلك شجاعة الطفل في عدم ترك والدته حتى أنقذها، ملايين المشاهدات حول العالم، إلى جانب آلاف التعليقات التي أشادت بموقف الصغير.