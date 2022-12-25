طريقة تحضير كعكات الميرانج الصغيرة.. «أحلى وأسهل من التشيز كيك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشبه كعكات الميرانج الصغيرة التشيز كيك في حجمها لكنها هشة نوعًا ما، تم ابتكارها في أستراليا ونيوزيلندا في أوائل القرن العشرين، وتسمى «الميرانج» أو «البالوفا»، تتخذ شكلاً دائرياً من المرينج المخبوز، وتتميز بقشرة هشة وطرية وخفيفة من الداخل، عادة ما تكون هذه الحلوى مغطاة بالفاكهة والكريمة المخفوقة، بسبب شكلها الدائري المميز يحبها الأطفال، وفقًا لموقع مجلة «Elle» الفرنسية

مكونات البافلوفا أو كعكات الميرانج

4 بياض بيض لعمل الكعك

كوب سكر

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة نشا ذرة

الحشوة والزينة

200 مل كريمة خفق

ملعقة كبيرة + 1 ملعقة صغيرة سكر

فواكه من اختيارك للتزين

طريقة تحضير البافلوفا

- لتحضير كعكات البالوفا قومي بإحضار دقيق متعدد الاستخدامات منخول، واتركية جانبًا إذا أردتي أن تخبزيها بطريقة التشيز كيك.

- إذا لم تحتاجي الدقيق ضعي بياض البيض في إناء مناسب واخفقيه بالمضرب الكهربائي حتى يتماسك.

- بعد تماسك البيض قليلًا أضيفي 3 ملاعق من السكر واستمري في الخفق حتى يصبح قوام الخليط كريمي ناعم.

- أضيفي إليهم المزيد من السكر مقدار 3 ملاعق أخرى واستمري بالخفق، أضيفي السكر مرة أخرى كلما أصبح القوام كريمي أكثر، ثم في الخطوة التالية أضيفي للخليط الكريمي 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون، واخفقيهم مرة واحدة.

- في الخطوة التالية أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم أخفقيهم وأضيفي بعدها نشا الذرة وقلبي الخليط السابق جيدًا.

- في صينية مناسبة ضعي كعكات البالوفا بأشكال دائرية واحدة تلو الأخرى حتى تنتهي منى الخليط كاملًا، ثم أدخليها في فرن ساخن درجة حرارته 120 الى 130 درجة مئوية، لمدة 30 دقيقة.

- بعد أن تستوي كعكات البالوفا أو الميرانج قومي بوضعها على صينية أخرى وفتح كل واحدة من أعلى ثم حشوها بقطع الفواكه الصغيرة وكريمة الخفق وتقديمها للصغار.