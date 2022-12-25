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تسريحات شعر لعروس 2023.. إطلالة الأميرات بتاج فضي

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تسريحات الشعر مع التاج

أيام تفصلنا عن بداية العام الجديد 2023 المصحوب بالأعياد والاحتفالات من بينها حفلات الزفاف التي تنتظرها الكثير من الفتيات بحثا عن أفكار لتسريحات مختلفة تجعلهن متميزات في ليلة العمر، من بين هذه الإطلالات هي إطلالة الشعر المنسدل مع التاج وهي من أقدم تسريحات شعر العروس بل وتسريحات شعر الملكات على مر العصور.

في التقرير التالي يقدم «هن» أفكارا لتسريحات العروس مع التاج لحفلات زفاف 2023 للظهور بإطلالة الأميرات وتنسيقها مع الفستان المناسب وأيضًا المكياج الملائم لبشرتك، وفقًا لموقع «wedding» البريطاني.

تسريحة الشينيون مع خصلات الشعر الويفي المنسدلة والتاج

لصاحبات الشعر الويفي الناعم والمنسدل يمكنك تجربة تسريحات الشعر المرفوعة وإضافة لمسة حيوية إليها في إطلالة زفافك، من خلال اعتماد تسريحة الشينيون المنخفضة مع الفرق النصفي وخصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، جنباً إلى جنب مع التاج الفخم المرصع أو الفضي.

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تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة مع التاج

تعد تسريحة الكعكة المنخفضة مع التاج من التسريحات الأنيقة والموضة المتوقعة لعام 2023، إذ أنها توفر للعروس مظهراً أنثوياً فائق الجمال، بالإضافة إلى أنها مريحة وتبرز ملامح العروس وتسلط الضوء على وجهها، وترتكز على سحب الشعر بإتقان وبشكل مصقول إلى الخلف بأسلوب الكعكة، إلى جانب الفرق النصفي، والتاج الفخم المرصع بالأحجار الكريمة.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض المزينة بالتاج

تناسب تسريحة ذيل الحصان المنخفض يوم الزفاف، إذ أنها من الإطلالات الأنيقة، والمريحة في الوقت نفسه، وهي إحدى تسريحات الشعر المناسبة للشعر الطويل والمتوسط الطول، التي بالإمكان اعتمادها في كل المواسم، أما التاج المرصع يزيد هذه التسريحة فخامة وجمالاً.

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تسريحة الشعر المنسدل والضفائر مع التيجان النباتية

التيجان النباتية أو المصنوعة من الأزهار والورود المختلفة، هي خيار أنيق للفتيات اللاتي يرغبن في مظهر مختلف لحفلهن، وهناك الكثير من قصات الشعر الرائعة التي تعتمد على الزهور، كل ما عليك أن تجربي للعثور على أسلوب يمثل اهتماماتك وشخصيتك، منها الضفائر المتوجة من الأمام بالأزهار أو الشعر المنسدل المطوق بالورد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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