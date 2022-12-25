كيفية إزالة العلكة من السجاد في 6 خطوات.. وداعا للمعاناة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد السجاد داخل المنزل عرضة لسقوط العديد من الأشياء فوقه ما بين الطعام الأدوات المختلفة، ويحدث بعضها مشكلات في ترك آثار يصعب التخلص منها، التي يأتي من بينها العلكة، وذلك لصعوبة إزالتها والتصاقها سريعًا بنسيج تلك المفروشات الأرضية.

ولسهولة إزالة العلكة من السجادة بطرق بسيطة، قدم موقع mymove العالمي، بعض الخطوات التي تساهم في نجاح هذا الأمر.

تحديد المنطقة الخاصة بالبقعة

من المهم أن تبدأي بتحديد المنطقة التي التصقت بها العلكة، ومن ثم لف ورق مقوى من الكرتون حولها، حيث تعمل هذه القطعة كحارس لحماية بقية أجزاء السجادة المحيطة أثناء إزالة العلكة.

تجميد العلكة

في الخطوة التالية، ضعي مكعب ثلج داخل كيس بلاستيكي وافركيه على العلكة، ومن ثم استمري في فرك العلكة بالثلج حتى تصبح صلبة، وفيما بعد سيسهل إزالتها لأن هذه الخطوة تتسبب في تقلص الجزيئات وإرخاء ارتباطها بالسجادة.

كشط العلكة

بمجرد أن تصبح العلكة صلبة، استخدمي سكينًا غير حاد أو ملعقة أو مكشطة مطبخ من السيليكون لإزالة العلكة بعناية.

التخلص من بقية أجزاء العلكة

استخدمي إسفنجة لوضع مخفف الورنيش بعناية، على قطع العلكة المتبقية بالسجادة، واتبعي أي احتياطات أمان على الملصق، حيث إن مخففات الطلاء قابلة للاشتعال وقد تنبعث منها أبخرة ضارة.

إزالة البقعة

حتى بعد إزالة العلكة بالكامل، قد تكون هناك بقعة خلفها ولإزالتها امزجي جزءًا من الزيت المعدني مع مذيب التنظيف الجاف السائل، ومن ثم ضعي كمية صغيرة على البقعة واضغطي بقوة باستخدام إسفنجة.

شطف المنطقة وتجفيفها

أخيرًا، اشطفي البقعة بقليل من الماء وامسحيها بمنشفة حتى تجف.