5 فواكه تحميك من آثار «المرتفع السيبري» في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الشتاء من الفصول التي تسبب القلق للأمهات حول العالم بسبب الأمراض التي يسببها نشاط الفيروسات لانخفاض درجات الحرارة، لذلك ينصح أطباء التغذية بتناول الوجبات التي تعزز المناعة وتقي من الأمراض مع دخول البلاد على 5 نوات شتوية في بداية يناير، والحديث عن المرتفع السيبيري المتوقع أن يضرب البلاد حسب الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية التي عرفته بأنه كتلة ضخمة من الهواء البارد تتكون فوق منطقة سيبيريا بمنطقة شمال شرق أوراسيا، التي تصل درجات الحرارة بها إلى 50 تحت الصفر.

دور الفواكه في تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض

مع دخول الطقس البارد والأمطار تدريجيًا للبلاد والقلق حول اقتراب المرتفع السيبيري الذي يصاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة، قال الدكتور خليفة مختار أخصائي الكبد والجهاز الهضمي في حوار سابق لـ «هن»:«ارتفاع أو انخفاض الحرارة بشكل كبير بيسبب نشاط الفيروسات بشكل إيجابي، لازم في الفترة دي ناخد بالنا من الأكلات اللي بتزود المناعة، منها السوائل والعسل الأبيض والليمون والفواكه».

وبحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات سابقة لـ«هن»: «الفراولة، التوت، الكريز، العنب الأحمر، الكيوي، المانجو، والتفاح الأحمر من ملوك الفاكهة التي تعزز المناعة في الشتاء لإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة».

الجريب فروت

أول الفواكه التي تعزز المناعة في فصل الشتاء لمحاربة الأمراض هي الجريب فروت، وهي واحدة من ثمار الحمضيات التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، إلى جانب شهرته في المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل مقاومة الأنسولين.

الأناناس

تحتوي ثمار الأناناس على نسبة عالية للغاية من فيتامين «C» الذي يحتاجه الجسم في الشتاء بالإضافة إلى المنجنيز بجانب خصائصه المضادة للالتهابات بسبب وجود البروميلين الذي يسهل أيضًا هضم البروتينات.

التوت

يعد التوت الفاكهة الأغنى بمضادات الأكسدة، إذ يساعد تناوله على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر والسكري، كما أنه غني بالألياف وفيتامين «C» و«K» بالإضافة إلى المنجنيز.

التفاح

«تناول ثمرة تفاح يومياً يمنع زيارة الطبيب» تلك المقولة الشهيرة لخصت بدورها الأهمية الصحية التي يقدمها التفاح للجسم، منها وقاية من الإصابة بالأمراض، يرجع ذلك لكونه غني بالبوتاسيوم والألياف والفيتامينات «B، C،K»، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح على تحسين صحة القلب والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الأفوكادو

يساهم الأفوكادو في الحفاظ على صحة القلب وتعزيزها بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، علاوة على أنه فاكهة غنية بالماغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف.