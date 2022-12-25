3 خطوات فعالة لإبعاد الحشرات عن منزلك في الطقس البارد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ظهور الحشرات في المنزل أمر يسبب الإزعاج الشديد لربات البيوت، كونهن المسؤولات عن كل ما يخص الشؤون المنزلية، ومع تغير حالة الطقس والتقلبات الجوية، تجد الحشرات البيئة الخصبة للظهور.

ولإبعاد عن أي حشرات عن الاقتراب من منزلك، قدم موقع homefirstagency العالمي، مجموعة من الخطوات التي تساعد على حماية بيتك من إزعاج تلك الكائنات الصغيرة.

1- القضاء على مصادر المياه والغذاء

من خلال التخلص من مصادر المياه والغذاء، فإنك تجعل منزلك أقل دعوة للآفات، فيما يلي بعض الخطوات المهمة التي يجب تجنبها من جذب الحشرات والقوارض، والتي من بينها، الحفاظ على نظافة الأرضيات، إزالة القمامة من منزلك، تجنب ترك الأطباق في الحوض، إصلاح التسريبات.

2- غلق نقاط دخول الآفات

امنعي الآفات من الإضرار بمنزلك عن طريق إبعادها، حيث يتم النصح باتباع إرشادات الصيانة الدورية والفحوصات هذه للحفاظ على نقاط الدخول، والتي من بينها، سد الشقوق حول الألواح والخزائن والنوافذ.

3- رش المبيدات الحشرية

إذا لاحظت وجود عدد قليل من الحشرات تزحف حول منزلك، سارعي باستخدام المبيدات وعدم التوقف عنها حتى تبتعد تلك الكائنات، فلكل منهما بعض المواد التي تساهم في إبعاده:

- النمل: قشور الخيار.

- الذباب: ازرعي النعناع والريحان بالقرب من الأبواب والنوافذ.

- البعوض: النعناع البري.

- العناكب: يُمزج الخل والماء في زجاجة رذاذ لصد العناكب ونقعها في قشر البرتقال إذا كنت ترغب في تخفيف الرائحة؛ العناكب تكره روائح الحمضيات.