الإطلالة الثانية لـ ابنة عصام الحضري في حفل زفافها.. فستان وبدلة جديدة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عادت شاهندة الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، تتألق مُجددًا خلال حفل زفافها، إذ ظهرت في الـ «سكاند لوك» بفستان جديد، مرصع بالفصوص الألماسية.

وجاء فستان الزفاف الثاني، بموديل التايب بيست، مع كب، من الشيفون المُطرز، بينما قررت رفع خصلات شعرها، ووضع هيدبيس لانع مصنوع من الفصوص، بينما بدل عريس ابنة الحضري أيضًا البدلة البيضاء ليظهر بآخرى جديدة باللون الأسود، مع رابطة العنق.

وظهر الثنائي وهما يتشاركان الرقص رفقة المُغني الشعبي حودة بندق.

فستان مرصع بالألماس

وتألقت ابنة الحضري، في الإطلالة الأولى، بفستان أبيض، منفوش، مرصع بالألماس، جاء بموديل الأوف شولدر، والأكمام الشفافة المرصعة بالفصوص اللامعة، بتوقيع المصمم الشهير سامو هجرس، كما اعتمدت على الشعر المنسدل الويفي، والمكياج الترابي والعيون السموكي، بآنامل عبدالله الرفاعي، بينما تألق العريس ببدلة بيضاء أنيقة وجذابة.

عقد قران ابنة الحضري

واحتفل عصام الحضري، الخميس الماضي، بعقد قران ابنته شاهندة، في المنزل وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وتألقت العروس، خلال الاحتفال بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت «جمبسوت» طويلا بأكمام طويلة من اللون الأبيض، دون نقوشات أو تطريزات، من توقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس.