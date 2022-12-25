أبرز لقطات حفل زفاف ابنة عصام الحضري.. فستان من الألماس وبكاء والدها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بحفل زفاف ابنته الكبيرة شاهندا، التي عُقد قرانها، الخميس، في أجواء عائلية، بينما انعقد حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشارك حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، متابعيه عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة لقطات للتجهيزات قبل الحفل.

أبرز لقطات حفل زفاف ابنة عصام الحضري

وظهر الحضري بغرفة التجهيزات ليتفاجأ بابنته العروس خلال وضع مستحضرات التجميل، ليعانقها مقدمًا لها التهاني والمباركات، كما ظهرت «انتصار» والدة العروس وهي ترقص من السعادة داخل الغرفة، كما أطلت علينا العروس وشقيقاتها بملابس من الستان الأبيض خلال التجهيزات وقبل الحضور للقاعة.

حفل زفاف ابنة عصام الحضري

وتألقت شاهندا، ابنة عصام الحضري، بفستان أبيض، منفوش، مرصع بالألماس، جاء بموديل الأوف شولدر، والأكمام الشفافة المرصعة بالفصوص اللامعة، بتوقيع سامو هجرس، كما اعتمدت على الشعر المنسدل الويفي، والمكياج الترابي والعيون السموكي، بتوقيع عبدالله الرفاعي، بينما تألق العريس ببدلة بيضاء أنيقة وجذابة.

وظهرت والدة العروس وشقيقاتها بفساتين باللون الذهبي مرصعة بالفصوص.

فستان مرصع بالألماس

وتألقت العروس، شاهندا الحضري، بفستان أبيض، منفوش، مرصع بالألماس، جاء بموديل الأوف شولدر، والأكمام الشفافة المرصعة بالفصوص اللامعة، بتوقيع المصمم الشهير سامو هجرس، كما اعتمدت على الشعر المنسدل الويفي، والمكياج الترابي والعيون السموكي، بآنامل عبدالله الرفاعي، بينما تألق العريس ببدلة بيضاء أنيقة وجذابة.

بكاء عصام الحضري

وظهر حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، وهو يرقص رفقة ابنته شاهندا، على اغنية «بنتي وحبيبتي» لينهمر بالبكاء على الفور خلال مشاركتها الرقص، في مشهد مؤثر أمام الحضور.

فستان زفاف آخر

وتألقت شاهندا بفستان زفاف ثاني، بموديل التايب بيست، مع كب، من الشيفون المُطرز، بينما قررت رفع خصلات شعرها، ووضع هيدبيس لانع مصنوع من الفصوص، بينما بدل العريس أيضًا البدلة البيضاء ليظهر بآخرى جديدة باللون الأسود، مع رابطة العنق.

عقد قران ابنة الحضري

واحتفل عصام الحضري، الخميس الماضي، بعقد قران ابنته شاهندا، في المنزل وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وتألقت العروس، خلال الاحتفال بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت «جمبسوت» طويل بأكمام طويلة من اللون الأبيض، دون نقوشات أو تطريزات، من توقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس.